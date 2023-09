Serie A: Semplici in panchina, annuncio imminente

Leonardo Semplici è ormai pronto a sedersi in panchina in Serie A. L’annuncio per l’ex Spal e Spezia è davvero vicino.

Buone chance per ripartire subito per Leonardo Semplici. La retrocessione con lo Spezia poteva segnare un po’ la carriera del tecnico toscano, ma ormai per lui il ritorno in panchina sembra essere imminente.

Secondo quanto riferito da calciospezia.it, un club di Serie A sembra essere pronto a puntare tutto su Leonardo Semplici. Bisognerà aspettare il prossimo weekend per avere delle certezze, ma la via sembra essere ormai quella e per questo motivo a breve ci potrebbero essere delle importanti novità in questo senso.

Si cambia in panchina: Semplici il nuovo allenatore

Leonardo Semplici ha sicuramente molta voglia di rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente facile e l’occasione potrebbe essere quella giusta. Nei giorni scorsa si è parlato molto di Salernitana considerando anche il fatto della sua presenza all’Arechi, ma in queste ore si sta prendendo piede un’altra possibilità da non sottovalutare. Naturalmente è una ipotesi da confermare e verificare nei prossimi giorni.

Di certo il tecnico ha voglia di ritornare a fare il suo lavoro e per questo motivo non ci resta che attendere la fine di questo weekend per avere delle certezze. Stando alle ultime informazioni, l’Udinese starebbe valutando il profilo di Semplici in caso di esonero di Sottil. I friulani sarebbero intenzionato a dare una doppia chance al tecnico, ma la presenza della Salernitana alla fine potrebbe costringere i bianconeri ad accelerare i tempi e concedere solo un tentativo al proprio tecnico.

Naturalmente si tratta di una indiscrezione da confermare nei prossimi giorni e non possiamo escludere il fatto di rinviare il tutto alla sosta e magari puntare su un ritorno di Cioffi o di Gotti. I ragionamenti sono in corso e una decisione sarà presa solamente dopo la partita di questo weekend.

