Giuntoli festeggia i 18 anni: il talento brasiliano firma nel 2024

Giuntoli festeggia i 18 anni. Una Juventus sempre più all’insegna della Meglio Gioventù. E per la nuova, giovane Juventus ecco un giovane, grande talento.

Un’intervista rilasciata da Cristiano Giuntoli a La Repubblica ha fatto comprendere al meglio la strada che la nuova Juventus, targata John Elkann, intende percorrere nei prossimi anni.

Il direttore tecnico della Juventus non ha rivelato chissà quali verità sconosciute. Le ha soltanto confermate con precisione e maggiori dettagli. A scanso di equivoci. La Juventus di Andrea Agnelli non esiste più, così come non esisteranno più operazioni-capestro come quella che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo. Si riparte dalle sue sue parole e solo da quelle.

“Inseguire la sostenibilità, creare un meccanismo di autosussistenza in cui puoi spendere in base a ciò che incassi. Abbassare il monte ingaggi e l’età media, avere più giovani che possano crescere e costituire un valore“, queste alcune delle sue parole riportate da calciomercato.com. Pertanto è da qui, e da queste parole, che si dovrà partire ogniqualvolta si parlerà di progetti bianconeri.

Una Juventus sostenibile e competitiva dove i talenti provenienti dal settore giovanile e dalla Next Gen troveranno sempre più spazio. Il direttore tecnico bianconero non ama definirlo come il Metodo Giuntoli, ma la scoperta, e l’acquisto, di giovani talenti è forse l’aspetto più intrigante del lavoro dell’intero suo staff di collaboratori. E la voce che proviene al Brasile sembra confermare tale passione…

Giuntoli festeggia i 18 anni e lo porta a Torino

Il suo nome è Luis Guilherme, classe 2006, trequartista del Palmeiras. Uno di quei diamanti grezzi che nascono nelle ricchissime miniere calcistiche brasiliane, pronti a lanciare i loro riflessi abbaglianti su un campo di calcio.

Un fantasista brasiliano mancino nato nel mito del grande nemico argentino, Lionel Messi e che oggi è annoverato tra i più grandi talenti del calcio mondiale. Mezza Europa lo insegue già e questo non fa dormire certo sonni tranquilli a Giuntoli. Anche se ha ancora 17 anni è già una colonna del Palmeiras che lo ha sotto contratto fino al 2025. Il 9 febbraio 2024 compirà 18 anni e sarà in quel momento che verrà probabilmente scritto il suo futuro.

Un futuro europeo, come accaduto ad altri grandi giovani talenti brasiliani. Un futuro da acquistare mettendo sul tavolo cifre attualmente improponibili per i club italiani. Il Chelsea avrebbe già offerto 45 milioni di euro e sembra che sia una somma ancora insufficiente. E’ pensiero comune, tra gli operatori di mercato, che ne occorreranno almeno 60 per accaparrarsi il talentuoso mancino.

Se i sogni son desideri, il sogno bianconero chiamato Luis Guilherme sembra destinato a rimanere tale. A meno che Cristiano Giuntoli…