Yannick Carrasco, simulazione da ridere: il video diventa virale

Clamorosa simulazione da parte di Yannick Carrasco durante l’ultima partita di Saudi League: il video è esilarante

La simulazione è considerata da molti tifosi uno dei gesti più brutti e antisportivi che si possano vedere su un campo da calcio. Nonostante questa concezione, non è raro vedere calciatori che – nelle situazioni più disparate – fingono di aver subito colpi duri per ottenere qualche vantaggio, che sia una punizione, un calcio di rigore o semplicemente un cartellino per un giocatore avversario.

A volte, però, la simulazione tocca livelli clamorosi, con risultati strani, imprevedibili o a dir poco esilaranti. È questo per esempio il caso dell’azione che ha visto protagonista Yannick Carrasco, centrocampista o attaccante dell’Al Shabab. Il calciatore durante la gara di campionato contro l’Al Hilal si è messo in mostra per una delle simulazioni più divertenti viste nell’ultimo periodo.

Tutto si è svolto durante l’ultimo minuto di recupero del primo tempo, con la partita ancora bloccata sul risultato di 0-0. Al sesto minuto sui sette indicati dalla lavagnetta del quarto uomo, su un passaggio in avanti lungo la corsia di destra, Yannick Carrasco è andato al contrasto con Ali Al Bulayhi.

Carrasco, simulazione clamorosa: il video fa il giro del web

Contrasto non certo duro, si tratta del classico “spalla contro spalla”, che non è stato abbastanza da sbilanciare il numero 5 saudita, che anzi ha rallentato la corsa dell’ex Atlético Madrid e gli ha impedito di prendere il pallone, che ha concluso la sua corsa in fallo laterale.

A quel punto, forse irritato dal colpo di spalla assestato proprio dal belga, il difensore ha preso la palla e l’ha consegnata all’avversario per la rimessa laterale lanciandogliela verso il petto. Ed è qui che si consuma la commedia: Carrasco, dopo aver controllato velocemente che l’arbitro guardasse, ha simulato di aver subito una pallonata proprio nella zona del petto, cadendo a terra con un grido di dolore.

انذار على علي البليهي ! pic.twitter.com/KtVxzuyUdB — تغطية مباريات الهلال 🎥🔥 (@mohd_media909) September 29, 2023

Una vera e propria scena comica che, stranamente, ha ingannato anche l’arbitro, il quale ha ammonito il centrale dell’Al Hilal. A seguito di questo esilarante episodio si è scatenata l’ironia del web, con l’account Twitter/X CerfiaFoot che ha postato il video scrivendo ironicamente: “Yannick Carrasco è collassato dopo aver ricevuto una pallonata nel petto. Speriamo stia bene!”.

La partita si è poi conclusa con il risultato di 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Kalidou Koulibaly e Aleksandar Mitrović nel secondo tempo. Ancora a secco dunque Neymar, ma la copertina, per questo match, va senza ombra di dubbio a Carrasco, vero protagonista di una commedia esilarante.