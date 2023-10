Svolta in panchina: esonero inevitabile, pronto Cioffi

Gabriele Cioffi è in attesa di una panchina e l’occasione potrebbe arrivare davvero presto. E’ lui il favorito numero uno.

La stagione è ormai pronta ad entrare vivo e la seconda pausa porterà le diverse squadre a fare il punto della situazione sui propri tecnici. Si tratta di riflessioni che sono già in corso e una sconfitta dovrebbe portare all’esonero.

Tra i tecnici che sono pronti ad iniziare una nuova esperienza c’è sicuramente Gabriele Cioffi. Stando alle ultime indiscrezioni, per lui potrebbe esserci presto una nuova occasione in panchina, ma non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Esonero inevitabile: Cioffi pronto ad essere il sostituto

La stagione è pronta ad entrare nel vivo e per questo motivo i club non hanno intenzione di commettere errori. Il rischio, infatti, è quello di dare lo scossone quando ormai è troppo tardi e quindi non sono da escludere delle novità a breve. Fare punti in questa fase del campionato potrebbe essere fondamentale per affrontare con maggiore tranquillità la seconda parte di questa lunga annata e si valuta anche un possibile cambio in panchina.

Nonostante le conferme da parte di Legrottaglie, inutile dire che Andrea Pirlo è sempre più a rischio e una sconfitta nell’ultimo turno prima della pausa potrebbe portare all’esonero. E tra i nomi in fase di valutazione, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, c’è anche quello di Gabriele Cioffi.

L’ex difensore ha sicuramente voglia di ritornare in gioco e potrebbe anche decidere di ripartire dalla Serie B per dimostrare le sue qualità. Ma si tratta di una indiscrezione che sarà approfondita solamente dopo il prossimo weekend.

Sampdoria: Cioffi in pole in caso di esonero di Pirlo

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria è sempre a forte rischio e Gabriele Cioffi sembra essere uno dei profili valutati per la sostituzione. Naturalmente bisognerà aspettare il fine settimana e per questo motivo può ancora succedere di tutto.

Vedremo alla fine quale sarà la scelta dello stesso club blucerchiato considerando che il cambio in panchina cambierà naturalmente il progetto. Il rischio, però, di una conferma è che alla fine si possa essere invischiati in una lotta per non retrocedere.