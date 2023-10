Ancelotti lo scarica, la Juve lo prende: arriva già a gennaio

La Juventus potrebbe approfittare della decisione del Real Madrid: il campione potrebbe arrivare sin da subito.

Quasi certamente, Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid a fine stagione per firmare con il Brasile, come ormai annunciato già da tempo. Ci sono ancora media però che lo danno per incerto, l’allenatore italiano sarebbe troppo legato all’ambiente di Valdebebas per abbandonare definitivamente i colori del club spagnolo. Avremo solo nei prossimi mesi maggiore novità sul futuro del calciatore.

Dopo la sconfitta nel derby, i madridisti hanno respirato un po’ solo grazie al turno infrasettimanale, dove grazie ai gol di Brahim Diaz e Joselu, la squadra di casa ha battuto per 2-0 il Las Palmas e quindi non si è allontanata dalle prime posizioni in classifica. Anche la vittoria di Girona per 3 a 0 regala ottimismo, ma i tifosi vogliono di più e la prossima sfida sarà importante.

Ancelotti ritroverà il suo passato, in Champions c’è il Napoli, suo ex club e squadra con cui non si è lasciato benissimo. Ora il tecnico del Real cerca rivincite, ma allo stesso tempo il club lavora ancora al mercato.

Colpaccio Juve: preso dal Real Madrid

Nei Galacticos c’è il nuovo che avanza ma intanto ci sono anche calciatori ormai alla fine della propria storia al Real. Uno di questi è ad esempio l’esperto Lucas Vazquez, ormai una leggenda nel club.

Per la cronaca, quella del 2023/24 è la nona stagione al ‘Santiago Bernabeu’ per il classe ’91. Questa però, potrebbe non terminare con la maglia bianca, visto che il ragazzo andrà in scadenza a fine anno calcistico e che al Real Madrid potrebbe interessare una cessione a gennaio.

Secondo quanto raccolto da Diario gol, un’altra italiana starebbe monitorando la situazione legata allo spagnolo. Si è parlato negli ultimi mesi di Roma e Napoli, ma ora c’è la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni il jolly spagnolo – già un obiettivo bianconero nella scorsa estate – si libererà a zero e rappresenta cosi una bella occasione per il neo dirigente bianconero Cristiano Giuntoli.

Non è impossibile che i bianconeri – qualora liberassero spazio in rosa – possano arrivare a fare un’offerta per averlo anche a gennaio ed anticipare le rivali, ma lì dipenderà da tanti fattori l’arrivo o meno del trentaduenne.

A giugno prossimo invece, visto che avere un calciatore di esperienza internazionale farebbe davvero piacere ai dirigenti della Vecchia Signora, potrebbe arrivare un’offerta di contratto. Attenzione però, perché sul galiziano ci sono anche diverse squadre della Liga spagnola.