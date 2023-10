Serie A: esonero inevitabile, pronto il sostituto

In Serie A un esonero sembra essere inevitabile. Anche la strada per il sostituto è ormai segnata. Le ultime.

La settima giornata potrebbe essere fatale per un tecnico. La sosta alle porte potrebbe concedergli una ulteriore chance, ma sono diversi gli allenatori a rischio che alla fine non possiamo escludere una decisione anticipata.

Al momento l’esonero sembra essere inevitabile e la Serie A si prepara ad accogliere un un nuovo allenatore. Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni del caso e le decisioni saranno prese solamente nelle prossime ore. Vedremo se si andrà verso lo scossone oppure alla fine si deciderà di dare una nuova chance.

Serie A: altro esonero, pronto il nuovo allenatore

Il pubblico comincia a non essere contento dei risultati e, quindi, il club sta lavorando per trovare la giusta soluzione. Per il momento la strada più probabile sembra essere quella di un cambio in panchina, ma la sosta imminente potrebbe consentire alla dirigenza di dare una nuova chance per magari regalarsi un cambio di passo fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Il pareggio contro il Genoa potrebbe dare una ulteriore chance a Sottil, ma in casa Udinese si continua a valutare il possibile esonero del tecnico con Semplici il favorito per la sostituzione. I friulani potrebbero aspettare anche la sosta per poi prendere una decisione definitiva, ma la presenza della Salernitana rischia di portare Pozzo ad anticipare i tempi. Anche i granata, infatti, il prossimo weekend potrebbero cambiare allenatore.

Naturalmente si tratta di uno scenario da confermare nelle prossime ore. Difficile che una scelta simile verrà fatta dopo lunedì. Non è da escludere il fatto di aspettare ancora qualche giorno e magari puntare su un ritorno di Cioffi o di Gotti. I ragionamenti sono in corso e una decisione sarà comunicata nel giro di davvero poco tempo.

Semplici tra Udinese e Salernitana

Leonardo Semplici è una idea per l’Udinese dopo un inizio non semplice e per questo motivo non ci resta che aspettare la giornata di domani per capire meglio la situazione. I bianconeri sono pronti a puntare su di lui se si opterà per l’esonero di Sottil. In corsa ci sono anche altri tecnici e solamente tra domani e il prossimo weekend sapremo di più.