Leo Messi: i tifosi sono inviperiti, la situazione

Non sempre è tutto oro quel che luccica: a Miami i tifosi sono arrabbiato. E la colpa riguarda anche l’arrivo di Leo Messi.

Lionel Messi in MLS rappresenta senz’altro un grandissimo colpo per il calcio statunitense. La Pulce, dopo un biennio al PSG, ha deciso di spendere l’ultima parte della sua carriera vestendo la maglia dell’Inter Miami. Una scelta che, sebbene non rappresenti una novità visti i tanti campioni over 30 che hanno calcato i terreno di gioco degli States, è comunque in controtendenza in un mercato dominato dall’Arabia Saudita.

Mentre molti suoi colleghi, anche decisamente più giovani e nel pieno della carriera, hanno deciso di cedere alle lusinghe dei petrodollari sauditi, Messi ha invece scelto Miami. Non che l’ingaggio della franchigia della Florida sia di poco conto, sia chiaro, ma anche una scelta legata alla famiglia e a un modo di vivere i suoi ultimi anni di calcio in maniera diversa.

Naturalmente l’impatto di Messi nella MLS è stato devastante. E non poteva essere altrimenti. Stiamo parlando di un calciatore che, sebbene non più giovanissimo, è comunque nel gotha della storia del calcio. Al momento tra campionato e coppe Messi ha segnato 11 gol in 12 presenze, portando a Miami anche la Leagues Cup.

Non ci sono però solo luci nel rapporto tra Messi e Miami, anzi. Diversi tifosi in particolare stanno lamentando che l’arrivo di Messi potrebbe portare anche danni oltre ai logici benefici, soprattutto per quanto riguarda il prezzo dei biglietti.

Miami, controindicazioni dell’effetto Messi: l’abbonamento è raddoppiato

Basta guardare al prezzo dell’abbonamento per assistere alle partite casalinghe dell’Inter Miami. Questa stagione, che ricordiamo in MLS segue l’anno solare, un abbonamento per un posto in curva al DRV PNK Stadium veniva a costare al tifoso una cifra compresa tra i 485 e i 592 dollari. Una cifra, per gli standard degli sport USA, tutto sommato abbordabile che era vista anche come una strategia da parte del club, di recente ammissione in MLS, per creare un bacino di tifosi e fidelizzarlo.

L’effetto Messi sembra per aver scombinato tutto. Come era logico attendersi la ‘messimania’ ha portato un grandissimo giro di interesse attorno all’Inter Miami. Sono in molti ad essersi avvicinati al club e, di conseguenza, anche al suo merchandising. Altrettanto logica è la scelta dell’Inter Miami di alzare i prezzi, ma secondo molti tifosi, soprattutto quelli storici, ciò sta avvenendo in maniera incontrollata.

Prendiamo appunto il prezzo degli abbonamenti in curva. Per la stagione 2024, la prima che Messi giocherà per intero, la cifra che è stata toccata è di un range tra 884 e 867 dollari. Quasi raddoppiati!