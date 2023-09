Arnautovic ko, lo svincolato si propone all’Inter

L’infortunio del centravanti austriaco apre a molti scenari: si guarda al mercato degli svincolati, centravanti italiano si propone

L’Inter perde di misura 2-1 contro il Sassuolo e per il momento frena quella corsa che pareva inarrestabile. Contro i neroverdi si è vista la versione peggiore della squadra di Simone Inzaghi: sprecona e a tratti molto dozzinale, soprattutto in avanti.

Nella serata di San Siro l’unica rete l’ha messa a segno con un grande azione personale Denzel Dumfries, il resto dell’attacco non ha inciso: né Lautaro Martinez né Marcus Thuram sono riusciti a trovare alla gioia della rete a distanza di più di dieci giorni dal roboante successo contro il Milan. Un problema per Inzaghi e il tecnico dovrà gestire le risorse in vista dei prossimi delicati impegni.

L’attacco nerazzurro ha già perso Marko Arnautovic nei minuti conclusivi di Empoli-Inter. L’austriaco ha subito un dolore improvviso alla coscia sinistra e si accasciato di fronte alla sua panchina in attesa del soccorso dello staff medico. Si teme un lungo periodo di stop. Per questa ragione un ex conoscenza del nostro campionato si è proposto all’Inter.

Inter, centravanti svincolato si propone

Un dolore alla parte posteriore della coscia sinistra ha fatto cadere al suolo Arnautovic, già era consapevole di aver subito un problema fisico importante. Gli esami clinici effettuati dai medici hanno riscontrato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

In poche parole, l’austriaco dovrà stare fermo come minimo due mesi, ma si parla addirittura di tre. Insomma, un problema non di poco conto essendo il centravanti austriaco una pedina fondamentale per far rifiatare i titolari.

Ci sarebbero diverse occasioni di mercato tra gli attaccanti svincolati per ovviare al problema dell’assenza prolungata di Arnautovic. L’agente dell’ex Roma e Fulham Stefano Okaka, durante una intervista ai microfoni di TvPlay, ha detto di aver proposto il suo assistito, attualmente svincolato, proprio all’Inter. “Stefano è sempre stato interista, staremo a vedere”, ha detto Carlo Okaka, fratello maggiore e agente dell’attaccante.

Ma la pista è attualmente poco percorribile, in quanto l’amministratore delegato Beppe Marotta “si è espresso dicendo che l’Inter non si muoverà sul mercato”. Tuttavia, la speranza è l’ultima a morire e qualora la società nerazzurra decidesse di cambiare idea Okaka sarebbe il primo a proporsi come nuovo attaccante di Inzaghi. Un problema in più per la formazione milanese, e un inizio piuttosto traumatico per l’austriaco.