Serie A, altro infortunio muscolare: salta la prossima gara

Serie A, arriva un altro infortunio muscolare che rappresenta una doccia freddissima tanto per i tifosi quanto per il tecnico. Viste le prime sensazioni, il calciatore sarà costretto a saltare la prossima partita, molto importante per il prosieguo della stagione della sua squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I ritmi del calcio moderno sono incessanti e gli effetti di questa politica calcistica si stanno vedendo in maniera impressionante in questo avvio di stagione. Quando è appena iniziata la settima giornata di Serie A, infatti, gli infortuni, di natura muscolare e non solo, non si contano già più e molti allenatori si vedono già costretti a fare la conta dei presenti, come si suol dire. Da questo punto di vista arriva un’altra notizia che rappresenta una brutta notizia, tanto per i suoi tifosi quanto per il suo tecnico, senza ovviamente dimenticare i fantallenatori. Vediamo e ricostruiamo insieme quel che è accaduto.

Serie A, altro infortunio grave

Molte squadre, complice anche il fatto che siamo alle prime fatiche della stagione, stanno facendo i conti con una quantità di infortuni davvero fuori dal comune. Basti pensare a quanto accaduto alla Roma di José Mourinho, in costante emergenza in diversi reparti praticamente da inizio stagione. Per il tecnico, però, arriva una duplice pessima notizia in questo pomeriggio.

Il Lecce, infatti, non solo è stato praticamente massacrato dal Napoli per 4-0, ma deve adesso fare i conti anche con lo stop di Blin. Dopo un contrasto di gioco, infatti, il centocampista francese è rimasto a terra, chiedendo subito alla panchina il cambio e mimando che si tratta di un infortunio muscolare. Sarà fuori, dunque, almeno secondo le prime sensazioni, almeno per la prossima gara dei pugliesi, vale a dire quella contro il Sassuolo.

Lecce, Blin KO per infortunio muscolare

Fino a questo momento il Lecce è stata una delle rivelazioni di questa prima fase di stagione, dal momento che con Roberto D’Aversa ha trovato sin da subito la strada giusta da seguire ed ha mosso già dei passi importanti verso la salvezza. Che resta, ovviamente, ancora tutta da conquistare, a prescindere dal KO doloroso contro il Napoli. Lo stop di Blin, che di certo sarà fuori, stando alle impressioni dell’immediato post match, rappresenta un brutto colpo per l’allenatore, che dovrà fare a meno di lui per la gara contro il Sassuolo.