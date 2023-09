Ha stregato Guardiola, pronti 50 milioni: colpo in casa Milan

Un giocatore del Milan ha letteralmente stregato Pep Guardiola, pronto a mettere sul piatto 50 milioni per portarlo in Premier League.

Grazie alla vittoria contro il Cagliari per 1-3, la squadra di Stefano Pioli è tornata a respirare dopo l’umiliazione subita nel derby di dieci giorni fa. Ora i rossoneri si trovano di nuovo in testa alla classifica a pari merito proprio con l’Inter, sconfitta in casa dal Sassuolo di Dionisi.

Nonostante ciò la partita dell’Unipol Domus non è stata certo una passeggiata di salute. La squadra di Claudio Ranieri è infatti passata in vantaggio poco prima della mezz’ora grazie al gol di Zito Luvumbo, alla sua seconda marcatura in questo campionato. Le reti di Okafor e Tomori sullo scadere della prima frazione di gioco, favorite anche da due errori del portiere Radunovic, hanno poi ribaltato una sfida che non si stava per nulla mettendo bene.

Solamente il bolide di Loftus-Cheek dalla distanza ha però permesso al Milan di ipotecare la sua quinta vittoria in campionato. Tra i giocatori che si sono messi in mostra, oltre ai marcatori, ci sono stati anche Adli, Chuckwueze e un altro che ha completamente stregato Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City nella prossima finestra di mercato è infatti pronto ad affondare il colpo con un’offerta da 50 milioni di euro.

Tifosi del Milan pazzi di lui: per Pioli è imprescindibile

Tra i tanti colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera la scorsa estate, ce n’è uno che almeno fino ad ora si è rivelato un autentico capolavoro. Dopo averlo tanto inseguito, Forlani e Moncada sono riusciti a strapparlo all’AZ Alkmaar per 19 milioni di euro e lui da subito si è inserito nei meccanismi di Pioli. Si tratta ovviamente di Tijani Reijnders, che grazie alle sue prestazioni ha attirato su di sé le attenzioni di diverse big europee.

Guardiola lo adora per la sua capacità di rendere tutto semplice e lo ritiene un calciatore ideale per il futuro dei Citizens. Il Milan d’altra parte ci penserà molto bene prima di lasciarlo partire. I tifosi rossoneri sono pazzi di lui e sul mercato a quelle cifre sono pochi i centrocampisti in grado di rendere così bene sia in fase offensiva che in quella difensiva. Reijnders è appena arrivato, ma intanto ci pensa subito una big europea.

Con due assist forniti finora nelle prime sei giornate di Serie A, Reijnders è pronto adesso a sbloccarsi anche in zona gol. Magari già a partire dalla prossima sfida casalinga contro la Lazio, oppure da quella in Champions League contro il Borussia Dortmund, già decisiva per il passaggio del turno.