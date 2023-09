Calciomercato, colpo Berardi: a gennaio per lo Scudetto

Domenico Berardi è tornato protagonista in Serie A con gol da urlo contro Juventus ed Inter: colpo Scudetto

Lasciato fuori dalle convocazioni dal neo-ct Luciano Spalletti per una condizione fisica non ottimale ad inizio settembre, ora Domenico Berardi è pronto a cambiare anche squadra dopo gol decisivi. Prima la Juventus, poi l’Inter: in pochi giorni l’attaccante del Sassuolo ha regalato una doppia gioia ai tifosi neroverdi.

Accostato alle big d’Italia, Berardi ha sempre optato per il progetto Sassuolo. Ora il suo futuro è sempre in bilico con l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa. Un possibile colpo Scudetto già a gennaio per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato, Berardi saluta già a gennaio: l’occasione d’oro

L’attaccante del Sassuolo non si è mai voluto spostare nonostante i numerosi interessamenti delle big d’Italia. Un momento decisivo per svoltare definitivamente con un’occasione d’oro. Mimmo Berardi potrebbe essere il colpo Scudetto a gennaio, ecco dove potrebbe giocare.

Lo stesso amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non ha escluso un suo possibile addio a gennaio. Tutto dipenderà dall’offerta importante che arriverà, ma ora la Juventus potrebbe chiudere l’affare. Serve un rinforzo di qualità per andare a puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Berardi agirebbe così da seconda punta oppure nel tridente nel 3-4-3 che potrebbe rivoluzionare lo stesso allenatore livornese. Come svelato da Tuttosport, sarebbe sul punto di risparmiare i tanti milioni per Paul Pogba in attesa della controanalisi. Una cifra importante da investire così subito a gennaio per arrivare a Mimmo Berardi, protagonista assoluto in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Finora ha sempre sposato appieno il progetto del club emiliano, ma ora le dinamiche potrebbero cambiare completamente. L’attaccante calabrese vorrebbe vincere qualche trofeo dopo l’Europeo vinto da protagonista con la maglia della Nazionale italiana.