La Juve rischia grosso: lo vogliono in quattro

La Juventus è avvisata: c’è la fila per il colpaccio, così Allegri può vedere sfumare il grande sogno di mercato

Come un fulmine a ciel sereno, la bruttissima prestazione di Sassuolo ha riportato in auge tantissimi dubbi sulle ambizioni della Juventus di Massimiliano Allegri. Nonostante la ‘Vecchia Signora’ sia concentrata solo sul campionato, lo scivolone del ‘Mapei Stadium’ ha destato non poche preoccupazioni.

Lo stesso Massimiliano Allegri, a fine gara, ha dichiarato – provando a stemperare la tensione – come le ambizioni della squadra torinese non vadano oltre il quarto posto. Strategia o reale pensiero del ‘Conte Max’? Non è dato ancora saperlo, certo è che dopo scivoloni del genere pare complicato puntare seriamente allo Scudetto.

A maggior ragione con squadra inarrestabili come l’Inter di Simone Inzaghi, entrata a pieno diritto ad essere considerata la favorita per il tricolore. Ma intanto i pensieri della dirigenza juventina sono rivolti ben più lontano: il calciomercato, tra gennaio e giugno, può tornare a stupire i tifosi della ‘Vecchia Signora’.

Nel mezzo, però, andrà risolta una questione spinosa che potrebbe portare la società piemontese a cambiare i piani per quel che riguarda alcuni nuovi acquisti. Il caso Pogba ha fatto tremare le fondamenta di casa Juventus, dopo la positività al testosterone in cui è incorso il centrocampista francese dopo i controlli di rito nel post Udinese-Juventus.

Sfida totale per il gioiello: la Juve rischia tutto

Il talento 30enne, già falcidiato dagli infortuni, se incappasse in una lunga – e probabile – squalifica, potrebbe anche chiudere anzitempo la carriera. Ma intanto c’è da dire come Cristiano Giuntoli, arrivato la scorsa estate a Torino, abbia le idee parecchio chiare su una zona del campo che andrà certamente rinforzata: proprio il centrocampo.

Indipendentemente dalla squalifica di Pogba, non sta convincendo del tutto il tecnico toscano. Ecco perchè c’è un nome in particolare che sta attirando l’attenzione di Giuntoli: ci sarà, tuttavia, da lottare e non poco. Secondo quanto viene riferito da ’90min.com’, sarebbero addirittura quattro i club interessati a Khèphren Thuram per il 2024. Oltre alla Juventus, infatti, un poker di top club sarebbe assolutamente intrigato all’idea di strappare al Nizza il figlio di Lilian per il quale servirà un grande sforzo economico.

Il club transalpino non farà sconti e ci sarà da trattare a lungo con i rossoneri. Al momento il centrocampista 22enne, nato a Reggio Emilia ma già Nazionale francese, rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con il club transalpino. PSG, Bayern Monaco, Tottenham e Liverpool rimangono alla finestra in primissima fila per tentare di anticipare la Juve nella corsa al figlio d’arte.

E se Giuntoli non dovesse spingere sull’acceleratore, allora il fratello di Marcus, neo attaccante dell’Inter, rischierebbe di allontanarsi una volta per tutte dalla pista a tinte bianconere. Thuram quest’anno ha già collezionato 5 presenze con la maglia del Nizza, con cui è sceso in campo per un totale di 407′.