Un campione del Mondo per la Juve: può arrivare subito da svincolato

La situazione in difesa spinge la dirigenza juventina a optare per l’ex campione del mondo: operazione difficile ma non del tutto impossibile

La Juventus crolla 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo per la prima volta in questo campionato. E lo fa se vogliamo nel modo peggiore possibile. Tramite errori individuali abbastanza goffi e arrivati dai calciatori che non ti aspetti. Quello più vistoso è stato quello di Federico Gatti, che ha praticamente buttato la palla nella propria porta con convinzione.

Si sottolineano tuttavia le letture maldestre di Szczesny (in occasione del primo gol di Laurentiè) e di Danilo (in occasione invece delle reti di Pinamonti e Berardi). Ma in generale tutta la squadra di Massimiliano Allegri non ha girato e giocato armonicamente come aveva fatto la giornata prima contro la Lazio.

Ci sarà ancora da lavorare ma il rammarico cresce perché con la vittoria di Empoli l’Inter ha allungato in classifica ed ora le cose non sono semplici, anzi tutt’altro. Bisognerà mettere mano specialmente alla difesa, visti i continui errori di lettura, e in tal senso non è impossibile escludere a priori il ritorno in Italia di un ex campione del mondo.

Juventus, un ex campione del mondo per la difesa

Prima della partita di Sassuolo, la Juventus aveva comunicato l’infortunio di Alex Sandro. Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra, recita il bollettino rilasciato dalla società bianconera in seguito agli accertamenti compiuti dal proprio staff medico. Una batosta tremenda considerando che il brasiliano per Allegri è un calciatore praticamente intoccabile.

Per questo motivo, per ovviare al problema di difesa sorto all’indomani dello stop del brasiliano, si sta penando di dare una nuova opportunità al centrale tedesco Skhodran Mustafi, oggi svincolato. Ex difensore della Sampdoria – ha giocato in Serie A più di 50 partite dal 2012 al 2014 – ma soprattutto vincitore nel 2014 del Coppa del mondo con la sua Germania, Mustafi è ancora piuttosto giovane – ha solo 31 anni – e potrebbe dare una mano alla difesa di Allegri. Un rinforzo di esperienza e low cost per la difesa a tre bianconera, la Juve fa le opportune valutazioni.

Si tratta soltanto di una mera voce di mercato, ma per sistemare la difesa non è escluso a priori che Giuntoli e Manna possano studiare attentamente i centrali in questo momento svincolati e disposti a vivere una nuova esperienza in Serie A.