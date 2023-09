Juventus, reazione shock: beccato in un video, non è una bella immagine

La Juventus fa i conti con la reazione pesante del proprio calciatore: il video lo incastra, non è certo un’immagine edificante

Juve nuova, problema vecchi. Contro il Sassuolo sono emerse tutte le difficoltà che accompagnato i bianconeri ormai da tre stagioni. Allegri ha parlato di un atteggiamento dei calciatori che non è piaciuto già durante la settimana: il risultato in campo è stato quello temuto dallo stesso allenatore che, nella conferenza della vigilia, aveva provato a far alzare la guardia ai suoi, respingendo il ruolo di contendente per lo scudetto.

Il terreno di gioco ha dato ragione ad Allegri con la Juventus travolta dal Sassuolo 4-2 anche a causa di alcuni gravissimi errori dei calciatori in campo. C’è la papera di Szczesny a dare il via al pomeriggio che per i neroverdi sarà di festa, poi c’è l’erroraccio di Gatti (in compartecipazione con lo stesso portiere) a chiudere i conti nei minuti di recupero.

Proprio il difensore ex Frosinone è stato bersagliato inevitabilmente dalle critiche con più di un commentatore che lo ha definito non adatto ad essere il titolare della Juve. Nelle prossime partite avrà la possibilità di smentire i critici, ma potrà farlo solo se sarà in grado di archiviare l’errore commesso al ‘Mapei Stadium’ e azzerare il nervosismo vistoso che lo ha volto nel post gara.

Un nervosismo che lo ha portato anche a compiere un gesto non proprio edificante che è stato immortalato dalle telecamere ed ha fatto inevitabilmente discutere.

Juventus, il gesto di Gatti: il video lo incastra

Tutto accade dopo il triplice fischio di Colombo, quando sono passati soltanto pochi minuti dall’autogol che ha chiuso in pratica Sassuolo-Juventus.

Gatti sta lasciando il terreno di gioco quando Matteo Fabris, team manager dei bianconeri, si avvicina a lui e, per consolarlo, gli dà una pacca sulla spalla. A quel punto il difensore reagisce in maniera stizzita e allontana via il dirigente molto arrabbiato. A provare a placare gli animi ci ha pensato Dusan Vlahovic che si è avvicinato al compagno e lo ha allontanato da Fabris.

Situazione rientrata quindi ma resta il nervosismo di Gatti che non ha digerito il grave errore commesso. Ora dovrà però resettare tutto anche perché la Juve in difesa non ha grandi alternative, considerato anche l’infortunio di Alex Sandro. L’ex Frosinone dovrà immediatamente ripartire per dimostrare la capacità di poter essere titolare nella formazione bianconera. Già domani, contro il Lecce, il primo banco di prova.