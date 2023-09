Dettaglio scottante: tutti fanno zoom, Canalis esagerata

Elisabetta Canalis più piccante che mai: l’ultima istantanea social ha lasciato spiazzati milioni di fan increduli

Gli anni passano ma il suo successo resta invariato e, anzi, l’ha vista approdare su palcoscenici sempre più variopinti tanto in Italia quanto negli Stati Uniti. Elisabetta Canalis, più sexy che mai, ha conquistato il web ed in particolar modo i social network.

Dopo essersi consolidata in tv, su Instagram è diventata una presenza monopolizzante: al punto che il numero di followers della splendida sarda ha raggiunto addirittura 3,5 milioni. Un traguardo, uno dei tanti, a cui la Canalis ci abituato. La sua esplosione, come molti ricorderanno, è avvenuta grazie a ‘Striscia la Notizia’ nell’autunno 1999: per tre anni Antonio Ricci la volle come velina mora, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia.

Un trampolino di lancio, solo l’inizio, per la showgirl nata a Sassari il 12 settembre 1978. Nel 2003 Elisabetta divenne un vero e proprio sogno bollente per gli italiani, con il calendario senza veli pubblicato da ‘Max’ che vendette milioni e milioni di copie. Nel 2006 ha recitato nella sitcom ‘Love Bugs’ e allo stesso tempo nel cinepanettone ‘Natale a New York’ al fianco di Christian De Sica.

Due anni dopo la commedia romantica con Alessandro Siani, ‘La Seconda volta non si scorda mai’, la vide grande protagonista. Da ‘Ciao Darwin’ a ‘Controcampo’ e nella fiction ‘Carabinieri’: le sue apparizioni in tv sono state decisamente numerose.

Elisabetta Canalis, dettaglio piccante: lo zoom è d’obbligo

La vita sentimentale dell’ex velina è stata ricca di amori che hanno fatto chiacchierare proprio tutti negli anni scorsi. Ormai oltre vent’anni il flirt con l’ex attaccante di Juventus, Inter e Milan Bobo Vieri. Nel 2010 il fidanzamento con George Clooney, ancora oggi una delle star più amate del mondo di Hollywood: ed è grazie a lui se la popolarità è arrivata anche negli Stati Uniti.

Dal 2014 al 2023 è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri, da cui la Canalis ha avuto (nel 2015) anche la sua prima e unica figlia: Skyler Eva. Dopo un’estate a dir poco rovente, Elisabetta continua a far innamorare i suoi fan con istantanee davvero esagerate pubblicate su Instagram. Le ultime la ritraggono sul letto, in posa sexy ed un completino semplicemente bollente che ha messo in mostra le sue curve esplosive.

Ed è in particolare in uno che i fan hanno esercitato uno ‘zoom’ spietato verso le grazie dell’ex velina. In particolar modo sulla scollatura generosa mostrata dalla Canalis, con il top davvero risicato che come si evince dallo scatto fa enorme fatica a contenere il suo clamoroso dècolletè. Ringraziano i followers che, davanti a tanta sensualità, non possono che elogiarla con migliaia di commenti e likes arrivati in poche ore.