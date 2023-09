Quagliarella di nuovo in campo: la situazione

L’attaccante stabiese non ne vuol sapere di appendere gli scarpini al chiodo. Gli aggiornamenti sul suo futuro…

238 gol con le squadre di club in oltre vent’anni di carriera, un istituzione della Serie A e del calcio italiano. Eppure Fabio Quagliarella ha trascorso l’estate ad aspettare una chiamata che, purtroppo, non è mai arrivata. Nessuna società alla fine ha deciso di puntare su di lui.

Reduce dalla triste retrocessione con la Sampdoria – club in cui ha militato nove stagioni diventandone una vera e propria bandiera – Quagliarella si è trovato senza squadra, ma non ha mai manifestato l’intenzione di voler appendere le scarpette al chiodo. Troppo forte la voglia di giocare, di fare gol, di respirare l’odore dell’erba da protagonista, magari anche sedendo in panchina per poi subentrare nel momento del bisogno.

Sarebbe stato disposto a scendere in Serie B pur di continuare il suo matrimonio con la compagine blucerchiata. “La cosa più importante era salvare la Samp, si è fatto un miracolo e per questo ringrazio la nuova proprietà. Io sono a disposizione e mi sento bene, decideranno loro”, disse l’attaccante campano qualche mese fa. Un appello non recepito, o meglio ignorato, da chi si trova attualmente al vertice del club ligure.

Quale futuro per Fabio Quagliarella? Le ultime

Intanto Quagliarella è ancora in attesa di trovare una nuova sistemazione. Nelle ultime ore qualcosa si è mosso in tal senso, ma senza trovare riscontri concreti. Ci riferiamo alla voci che hanno accostato l’ex calciatore del Napoli ad una società che milita nel campionato cadetto.

Si tratta del Bari, club il cui presidente è Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, il patron del Napoli che scelse Quagliarella per far fare il salto di qualità alla squadra partenopea. La notizia sembrava abbastanza attendibile, ma successivamente la situazione è davvero precipitata.

Notizia che, tuttavia, si è spenta con la gelida nota rilasciata dal club pugliese, che l’ha definita “destituita di ogni fondamento”, per poi sottolineare “non vi è alcun interesse o trattativa nei confronti di Quagliarella”. Una smentita ufficiale che non lascia spazio ad interpretazioni. Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena, sembrerebbe che Fabio dovrà aspettare ancora un po’ per conoscere il suo futuro.

Il calciatore ancora deve annunciare il ritiro ed i tifosi attendono novità.

