Tesoretto Milan, nuovo colpo rossonero in arrivo

Mentre i rossoneri stanno lavorando sul campo per preparare le prossime sfide, la dirigenza è vigile sul mercato sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Inizio di stagione tutto sommato positivo per il Milan di Stefano Pioli. Derby a parte, i rossoneri hanno dimostrato nelle prime uscite di poter lottare fino all’ultimo per i vertici.

Anche i nuovi acquisti sembrano oramai essersi ambientati, grazie anche alla dirigenza che li ha messi a disposizione dell’allenatore già a luglio. Nonostante questo, però, la società resta vigile sul mercato, in modo da rinforzare la rosa del tecnico in caso di necessità. A tal proposito, un grande aiuto può arrivare dai nerazzurri, pronti a versare nelle casse rossonere soldi importanti da poter reinvestire sul mercato.

L’Atalanta ha deciso, De Ketelaere ha convinto: tesoretto per il Milan

Come già accennato, la dirigenza rossonera sta lavorando per il futuro, in modo da rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore. Un grande aiuto può arrivare dall’Atalanta, che pare convinta da Charles De Ketelaere. Se con il Milan il ragazzo belga non è riuscito ad esprimersi, il discorso è completamente diverso con la maglia della dea. Il classe 2001, infatti, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, realizzando due reti e fornendo un assist nelle prime cinque partite disputate tra campionato ed Europa League.

Nonostante la stagione sia appena iniziata, queste prime prestazioni hanno convinto l’Atalanta a puntare su di lui, tanto che nelle prossime settimane potrebbero esserci novità in merito. Il club nerazzurro, ricordiamo, può esercitare il diritto di riscatto fissato a 23 milioni più quattro di bonus, cifra importante ma che la società di Percassi ha intenzione di investire per regalarlo a titolo definitivo al proprio tecnico.

Anche mister Gasperini, infatti, stravede per il classe 2001, e sarebbe ben felice di lavorarci anche in futuro. Per il Milan, quindi, potrebbe essere in arrivo un tesoretto molto importante, che consentirebbe alla società di aggiungere ulteriori innesti di qualità alla rosa.

Per Charles De Ketelaere a questo punto una permanenza a Bergamo si fa sempre più probabile, con la dea pronta a bussare alle porte rossonere per cercare di arrivare ad una rapida soluzione. Il Milan resta vigile sul mercato in attesa del tesoretto portato dal belga, per lanciare il definitivo assalto agli obiettivi prefissati.

