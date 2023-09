Elettra Lamborghini da censura: così è illegale!

Elettra Lamborghini ha lasciato tutti senza parole. Una foto scattata e postata in queste ore sui social…

In questi anni abbiamo imparato a conoscerla ed in tanti hanno imparato ad amarla. Quella di Elettra Lamborghini è stata un’ascesa veloce, inarrestabile e che ha toccato diversi punti all’interno dello show business. Una donna che ha saputo scrollarsi da dosso l’etichetta pesante di ‘ereditiera’, riuscendo a farsi apprezzare andando ben al di là anche delle apparenze. Si, perchè Elettra non è soltanto immagini ed estetica.

Certo, parliamo di una ragazza che ha fatto del suo aspetto esteriore un punto di forza, anche perchè non le si può di certo negare il fatto di rappresentare una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo. Sui social sono tantissime le persone che la seguono: così Elettra ha raccolto un numero di follower impressionante (ad oggi parliamo di 7.2 milioni di persone). Tutto questo ha contribuito ad aumentare la sua notorietà. Proprio cosi la giovane Lamborghini ha saputo anche sfruttare questi numeri per entrare in empatia con una vasta gamma di generazioni.

Si, perchè anche i più piccoli si sono affezionati ad Elettra, il suo modo di ballare ma anche la sua capacità magnetica. Poi le interviste, dove lei si è raccontata con grande spontaneità, per non parlare delle esperienze televisive come quella a ‘L’isola dei famosi’ o ancora ad ‘Italia’s Got talent’, programma che proprio in queste settimane viene distribuito su Disney+.

Elettra Lamborghini da urlo, l’ultimo scatto ha lasciato tutti senza parole

Ci sarebbe, poi, anche da prendere in considerazione il suo percorso da cantante, le sue prestazioni ad un evento importante come il Festival di Sanremo. Insomma, di Elettra si è parlato tanto e se ne continuerà a parlare ancora per molto tempo. Come detto, i social restano uno strumento importante attraverso il quale la giovane performer classe ’94 si tiene a stretto contatto con i suoi fan.

In queste ore ha pubblicato una foto che ha collezionato migliaia di like e commenti. Un abbigliamento total black, una tutina che lascia poco spazio all’immaginazione, con le sue forme che riescono a venire fuori in maniera importante.

Sensuale ed ipnotica, la bella Elettra insieme alla foto ha anche postato nella didascalia un laconico “Miao” con l’emoji di una gatto nero. Insomma, che Elettra abbia ormai capito come usare strumenti come Instagram è davvero sotto gli occhi di tutti.