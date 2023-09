Svolta per il club: arriva il nuovo proprietario

Svolta improvvisa per quanto riguarda un club: è arrivata una offerta e si avvicina l’approdo del nuovo proprietario.

La situazione di un club potrebbe cambiare in modo improvviso. In queste ultime ore, infatti, si parla molto della possibilità di un cambio ai vertici della proprietà.

Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, il futuro di un club sembra essere ormai vicino ad una svolta, ma sono in corso tutte le valutazioni del caso ed una decisione sarà presa nel giro di poco tempo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte fatte su una questione che è sicuramente destinata a tenere banco ancora per diverso tempo.

Svolta per un club: cessione ad un passo

La svolta per un club sembra essere ormai ad un passo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire il destino della squadra. Di certo saranno settimane molto intense e presto sono attese delle novità molto importanti. La speranza in ogni caso è arrivare ad una soluzione definitiva che possa garantire comunque una certa continuità al club oltre che naturalmente un futuro molto più roseo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dell’Umbria, un imprenditore si sarebbe fatto avanti con una offerta al Comune per acquistare il Perugia. Ad oggi non si hanno contatti diretti con Santopadre, ma lo stesso non ha mai chiuso la porta ad una possibile cessione della società e per questo motivo si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto nelle prossime settimane.

Per il momento, come detto in precedenza, è una semplice indiscrezione. Nel giro di poco tempo capiremo se alla fine tutto potrà diventare diventare realtà oppure no. Di certo è un qualcosa che è destinata a tenere banco ancora per diverso tempo considerando che il Perugia da tempo è pronto a cambiare proprietà.

Ultime Perugia: un imprenditore si è fatto avanti?

Buone notizie per il Perugia in caso di una conferma dell’imprenditore. Naturalmente per il momento, come detto in precedenza, è un’indiscrezione che non trova conferme visto che lo stesso Santopadre ha confermato di non avere avuto contatti. Vedremo cosa succederà e quale sarà alla fine la scelta finale in questo senso.