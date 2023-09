Milik in lacrime: cos’è successo all’attaccante della Juventus

Un episodio avvenuto durante lo scontro diretto fra Juventus e Lazio ha commosso pure l’attaccante polacco Arek Milik: ecco cosa è successo

Prosegue la preparazione della Juventus in vista dell’insidioso match in trasferta sul campo del Sassuolo. Obiettivo, come sempre, portare a casa i tre punti. D’altronde, nella settimana della ripartenza delle competizioni europee, la ‘Vecchia Signora’ ha potuto concentrarsi esclusivamente sul prossimo impegno in campionato.

Senz’altro un potenziale vantaggio rispetto alle altre big, visto che le coppe richiedono un utilizzo elevato di energie psicofisiche. Massimiliano Allegri, dal canto suo, è ben consapevole di avere a disposizione una squadra forte nel complesso, sebbene probabilmente non potrà più sperare nell’apporto di Paul Pogba. In attesa delle controanalisi, il centrocampista francese è stato fermato dal Tribunale Nazionale Antidoping in via cautelare.

Se la positività ai metaboliti del testosterone verrà confermata, a quel punto partirà l’iter giudiziario e l’ex Manchester United dovrà cercare di alleggerire l’eventuale squalifica il più possibile. Questo spinoso e delicato caso, comunque, non ha condizionato il resto della squadra all’interno del rettangolo verde di gioco. A testimonianza di ciò abbiamo l’ottima prestazione dei bianconeri contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, durante il match andato in scena fra le mura casalinghe dell’Allianz Stadium.

La Juventus si è imposta 3 a 1 sulla truppa biancoceleste, grazie alle reti siglate dai soliti Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. A nulla, invece, è servito il momentaneo 2 a 1 firmato dallo strepitoso Luis Alberto. A tratti la compagine guidata da Allegri ha messo in mostra pure un buon calcio, entusiasmando i propri tifosi.

Juventus, un tifoso fa emozionare pure Milik: ecco cosa è successo

Nel finale, inoltre, il trainer di Livorno ha concesso un po’ di spazio ad Arek Milik, entrato al posto dell’esterno italiano ex Fiorentina. Il polacco ha aiutato a gestire l’ultimo spezzone di gara e il punteggio è rimasto invariato. L’attaccante, per giunta, ha contribuito a rendere virale sui social un video alquanto emozionante.

Stupendo video pubblicato da Arkadiusz #Milik. Un tifoso della #Juve si emoziona: “L’amore non muore mai… pic.twitter.com/sJPLJLp1IY — serieAnews.com (@serieAnews_com) September 19, 2023

Cosa è successo? Il protagonista, entrando più nello specifico, è un signore anziano che sabato scorso si è commosso al momento del suo ingresso sugli spalti dello Stadium. Era accompagnato da una persona molto più giovane, presumibilmente il figlio o un altro parente.

L’uomo ha cominciato a guardarsi intorno come farebbe un bambino in un negozio di giocattoli e faticava palesemente a nascondere la propria emozione. Nel mentre ha dato una pacca sulla spalla allo steward, che gli ha indicato gentilmente il posto dove sedersi per assistere al match della sua amata Juve.

L’anziano si è lasciato trasportare dal momento e non è riuscito a trattenere le lacrime. Milik ha condiviso il video in argomento sul suo profilo Instagram ufficiale, scrivendo questa frase: “L’amore per la squadra del cuore non passa mai“. Ok l’Arabia Saudita e il dominio della Premier League, ma ricordate che non sarà mai soltanto un gioco. Mai.