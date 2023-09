Gasperini a scuola da…Provedel: cosa cambia all’Atalanta

Il tecnico della compagine orobica vuole che i suoi portieri prendano esempio dall’improvvisato bomber della Lazio

E dire che, soprattutto a causa delle pirotecniche partite degli ultimi anni – spesso condite da aspre polemiche arbitrali, soprattutto quando alla Lazio c’era Simone Inzaghi – non è mai corso buon sangue tra Gian Piero Gasperini e il club biancoceleste. Eppure il clamoroso gesto tecnico di Ivan Provedel, che ha regalato alla Lazio un insperato pareggio in extremis in Champions League, ha emozionato anche il tecnico di Grugliasco.

“È la bellezza del calcio. È stata Una cosa incredibile, un’emozione pazzesca. Immagino la gioia dell’ambiente e soprattutto di Provedel, che ha fatto un gol meraviglioso fra l’altro. È stato emozionante per noi, immagino per loro“, ha avuto modo di dichiarare l’allenatore dei nerazzurri nel corso della conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match di Europa League contro il Rakow Czestochowa. I nerazzurri hanno poi vinto il match per 2 a 0.

Il tecnico della Dea però non si è limitato ad esprimere la sua emozione per un qualcosa che, di fatto, accade veramente di rado. Incredibile pensare che lo stesso Provedel sia alla seconda prodezza in carriera di questo tipo, dopo il gol messo a segno con la maglia della Juve Stabia nel 2019-20, in un match contro l’Ascoli. Dicevamo di Gasperini e del discorso intorno a quello che lo stesso tecnico ha definito ‘l’apertura di una nuova strada‘. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi.

Gasperini folgorato da Provedel: cosa cambia per i portieri della Dea

“A questo punto dirò a Carnesecchi e Musso di andare avanti sui calci d’angolo. Tutta la vita“, ha dichiarato il Gasp nel medesimo incontro coi giornalisti. Ovviamente l’intento dell’ex mister del Genoa non potrà essere preso alla lettera in una normale fase di gioco, quando mancano ancora diversi minuti alla fine della gara. Ma la direttiva dell’allenatore appare molto chiara.

Qualora ci fosse una situazione disperata di punteggio, con pochi minuti o secondi sul cronometro del match, i suoi due portieri avranno il via libera per provare la grande avventura nell’area avversaria.

Ad ogni modo la prodezza di Provedel, sebbene non sia l’unico caso isolato nella storia, sta avendo un eco pazzesco. Complice il palcoscenico prestigioso – si giocava in Champions League – le mille inquadrature dell’incornata a disposizione, la grande diffusione del gesto attraverso i mille social media presenti, il portiere della Lazio sta vivendo un incredibile momento di popolarità.

Gasperini, al netto del desiderio di non trovarsi mai in una situazione in cui si renda necessario l’apporto offensivo di un suo estremo difensore, non vede l’ora di celebrare Musso o Carnesecchi per un gol decisivo.