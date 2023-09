Accordo con il Bayern: ufficiale il nuovo allenatore

Cambio di panchina immediato dopo il recente ko, accordo raggiunto con il Bayern Monaco: le conferme della Bild

Siamo a inizio stagione ma già diversi allenatori sono stati esonerati o sono comunque vicini ad abbandonare i loro rispettivi incarichi. Il mestiere è quello che è e quindi ogni tecnico è consapevole che prima o poi dovrà affrontare notevoli turbolenze, specialmente quando gli obiettivi prefissati non vengono centrati.

In questo momento ai vertici della Federazione tedesca frulla in mente un’idea che potrebbe davvero rimettere in carreggiata una nazionale, come la Mannschaft, che addirittura nelle ultime diciassette uscite, comprendenti gare ufficiali e amichevoli, ne ha portate a casa solamente quattro.

Un bottino drammatico e non a caso di recente, dopo la cocente sconfitta contro il Giappone, la Federazione ha deciso di dare il benservito ad Hans Flick, che era stato scelto per il dopo Low nel 2021 per i suoi risultati eccellenti alla guida del Bayern Monaco. Oggi tuttavia lo stesso Flick potrebbe essere sostituito sempre da un ex Bayern che ha lasciato in maniera brusca la guida dei bavaresi dopo uno scandalo che ha fatto abbastanza rumore.

Germania, Nagelsmann in pole per diventare Ct

Da buon selezionatore di giovani promesse – la sua esperienza al Lipsia in tal senso è stata da manuale – Julian Nagelsmann si prenderà la fondamentale responsabilità di guidare la nazionale tedesca in vista dei prossimi Europei che si disputeranno proprio in terra teutonica. Una ghiotta opportunità per riportare a Berlino quel trofeo che manca dal lontano 1996.

Stando alle indiscrezioni rilanciate dal quotidiano Bild, oramai i vertici della Federazione appaiono convinti di voler concedere le chiavi della Nazionale quattro volte campione del mondo a uno dei migliori allenatori in circolazione avendo dimostrato, sia al Lipsia che al Bayern Monaco, di possedere i crismi del fuoriclasse e del predestinato.

La Federazione sarebbe intenzionata a fargli firmare un contratto dalla durata di dieci mesi a 4 milioni di euro. Dopo la fine dell’Europeo si deciderà poi se proseguire o meno con lui. Tutto confermato con Nagelsmann che difenderà cosi il proprio paese.

Tuttavia, prima di rendere ufficiale la cosa ci sarà da risolvere un intoppo burocratico con il Bayern Monaco in quanto Nagelsmann è ancora sotto contratto con i bavaresi. Il tecnico dovrà trovare un accordo con Rummenigge e gli altri dirigenti e rinunciare agli oltre 20 milioni di euro che guadagnerebbe secondo le direttive contrattuali.