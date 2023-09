Dalla Juventus al Barcellona: l’affare si chiude a gennaio

La Juventus targata Allegri e il Barcellona potrebbero dare vita ad un’infuocata sfida di calciomercato nel corso della finestra di gennaio

Il successo ai danni della Lazio ha alzato l’asticella dell’ottimismo in casa Juventus. Massimiliano Allegri ha a disposizione una squadra forte, che potrà concentrarsi la stragrande maggioranza delle proprie forze sul fronte Serie A. Il che può senz’altro rappresentare un vantaggio.

A queste condizioni l’obiettivo Champions League diventa più che alla portata e forse si potrò ambire anche allo Scudetto. Bisognerà vedere se la ‘Vecchia Signora’ riuscirà a tenere il passo di un’Inter a tratti inarrestabile. Con questi Vlahovic e Chiesa, però, si può realmente pensare in grande. Il tecnico livornese non si è sbilanciato pubblicamente.

Ad ogni modo, Allegri sa che la sua truppa vanta un potenziale importante, ciò significa che potrebbe crescere ulteriormente nei mesi a venire. L’assenza di Pogba, in attesa delle controanalisi, pesa fino ad un certo punto, considerando che il centrocampista francese non è mai riuscito a ritrovare continuità in campo dal suo ritorno in quel di Torino. Chiaro, un Pogba in più avrebbe fatto molto comodo. Anzi, un giocatore del genere in salute avrebbe fatto la differenza.

Il caso doping, però, potrebbe persino chiudere anticipatamente il rapporto lavorativo tra l’ex Manchester United ed il club di Exor. Difatti, non è assolutamente da escludere che i torinesi decidano di optare per una rescissione del contratto, vista la situazione estremamente delicata.

Calciomercato Juventus, affare low cost a gennaio: sfida di fuoco col Barcellona

In tutto ciò, la dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli non ha spento i radar e agisce sotto traccia per rinforzare la rosa in futuro. Qualcosa, in tal senso, potrebbe avvenire già nel corso della finestra dei trasferimenti di gennaio, dato che in estate la società torinese si è mossa pochissimo sul fronte entrate.

In particolare, c’è un’occasione che stuzzica la fantasia della Juventus. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Jorginho, un profilo che piace da tempo e più volte è stato accostato alla ‘Vecchia Signora’. Come da previsioni, il regista italo-brasiliano ha perso molto minutaggio dopo l’arrivo di Declan Rice all’Arsenal.

Ormai per Arteta l’ex Napoli, di fatto, è una riserva, ragion per cui entrambe le parti in causa non disdegnerebbero una separazione nei mesi a venire. Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, in inverno potremmo assistere ad un duello affascinante tra Juventus e Barcellona, altro club interessato fortemente a Jorginho.

Il classe ’91 ha raggiunto la soglia dei 31 anni di età lo scorso 20 dicembre e presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I bianconeri o i blaugrana, perciò, potrebbero assicurarsi le sue prestazioni ad un prezzo alquanto abbordabile (magari intorno ai 7-8 milioni di euro). Jorginho, dunque, appare destinato a lasciare l’Arsenal. Juve e Barcellona ci pensano concretamente.

