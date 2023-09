Ansia Juventus, nuovo infortunio: cambiano i piani di Allegri

Senza coppe europee, la Juventus ha la possibilità di preparare senza troppi pensieri le sfide di campionato. Nonostante questo, comunque, la Vecchia Signora non è esente da imprevisti, e le ultime notizie che provengono dalla Continassa lo dimostrano.

Nella giornata di ieri sono infatti cambiati i piani di Massimiliano Allegri in vita della prossima partita di Serie A contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero stava lavorando con l’obiettivo di mandare in campo una precisa formazione titolare, la migliore al momento, ma il toscano sarà costretto a cambiare un’interprete.

Tutto questo perché il giocatore della Juventus ha subito un infortunio che inevitabilmente preoccupa Allegri e staff, anche se al momento parrebbe filtrare ottimismo dalle parti del centro sportivo della Vecchia Signora in merito alle condizioni del bianconero.

Nuovo infortunio in casa Juventus: le condizioni

Nuovo infortunio in casa Juventus. Fermatosi anzitempo rispetto ai compagni nel corso dell’allenamento di ieri, aperto al pubblico, il duro scontro di gioco ha lasciato immaginare il peggio per il giocatore di Massimiliano Allegri.

Uscito dal campo con una vistosa fasciatura, i tifosi non hanno potuto fare altro che preoccuparsi in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, dove solo fino a ieri sera la presenza del bianconero era fortemente in dubbio. Qualcosa però parrebbe essere cambiato, anche perché ci si è resi conto che le condizioni del giocatore, alla fine, non preoccupano più di tanto, per fortuna.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, enorme sospiro di sollievo tirato dalle parti della Continassa, anche perché l’infortunio al ginocchio subito ieri da Weston McKennie non è niente di grave, visto che si tratta solo di una semplice botta.

Juventus, infortunio McKennie: tempi di recupero

Possiamo dunque dire che non esistono tempi di recupero per Weston McKennie, visto e considerato che alla fine si è trattato di un falso allarme. Il centrocampista americano della Juventus è infatti atteso già da oggi in gruppo con i suoi compagni alla Continassa, per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo.

E contro i neroverdi, di conseguenza, ci sarà, ma vista l’indole di Allegri di cambiare spesso la formazione titolare, non si sa se McKennie partirà dal primo minuto o dalla panchina. Questo sarà un dubbio che molto probabilmente l’allenatore della Juventus risolverà a pochi minuti dal fischio d’inizio, ma già l’avere a disposizione l’americano gli da più possibilità di scelta.

Juventus: possibile panchina per McKennie

Considerato quanto tempo, Weston McKennie potrebbe partire dalla panchina contro il Sassuolo. Avendo diverse alternative valide in quel ruolo, Massimiliano Allegri non vorrebbe forzare più di tanto il ginocchio dell’americano, così da farlo essere al 100% per il turno infrasettimanale che vedrà la Juventus impegnata allo Stadium contro il Lecce.