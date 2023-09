Alcaraz-Sinner, salta tutto: manca solo l’ufficialità

Brutte notizie nel mondo del tennis, le scelte di Alcaraz e Sinner lasciano perplessi i tifosi: cambiano i programmi.

Gli appassionati di tennis sono in fermento. La tournée cinese sta per cominciare, ma molti giocatori devono ancora sciogliere le riserve riguardo i loro programmi. Tra questi anche il numero due al mondo, Carlos Alcaraz. I fan vorrebbero rivederlo subito in campo, magari per confrontarsi con i migliori al mondo, come il nostro Jannik Sinner. Ma i programmi dello spagnolo potrebbero essere diversi.

Come il tennista altoatesino, anche il campione in carica di Wimbledon è uscito malconcio dagli Us Open. Pur arrivando fino alla semifinale, Carlitos è stato eliminato da un super Medvedev, tornando a casa con un brutto colpo sul morale e numerosi acciacchi nel fisico.

Anche per questo motivo, proprio come il nostro numero uno, anche il giovane fuoriclasse spagnolo ha deciso di evitare gli impegni di Davis (con conseguenze devastanti per la Nazionale guidata da Ferrer). A quanto pare la sua pausa di riflessione e di recupero potrebbe però durare più del previsto. O comunque più rispetto a quella dell’azzurro

Mentre Sinner dovrebbe scendere in campo, infatti, già nel ricco Atp 500 di Pechino, alla ricerca di quella manciata di punti che ancora gli servono per conquistare un posto tra gli otto maestri delle Finals, Alcaraz sembrerebbe intenzionato a rimandare ancora il suo ritorno.

Alcaraz verso il forfait a Pechino: salta il confronto con Sinner

Sembrava dovesse diventare a suo modo una sorta di mini-Slam. Fino a pochi giorni fa, tutti i big del circuito, meno Djokovic, si erano dati appuntamento a Pechino per rinnovare le loro sfide. Invece, con l’avvicinarsi del torneo, uno dopo l’altro molti giocatori importanti stanno dando forfait. E tra questi potrebbe esserci anche Alcaraz.

L’ex numero uno è alle prese ancora con il suo recupero psicofisico, e a quanto pare potrebbe anche decidere di prolungare il suo periodo lontano dal circuito, saltando buona parte della tournée asiatica.

Stando a quanto riferiscono dalla Spagna, tra una polemica e un’altra, il giocatore potrebbe scegliere di partecipare ‘solo’ al Masters 1000 di Shanghai, prima di tornare in Europa per la fase finale della stagione.

Una brutta notizia per il pubblico di Pechino, ma una grande opportunità per Sinner. Dovesse infatti mancare anche lo spagnolo nell’Atp 500 cinese, le sue chance di arrivare fino in fondo salirebbero a dismisura. Diventerebbe infatti il numero 4 del seeding, pronto a dar battaglia a giocatori forti ma non certo inarrivabili come Medvedev, Rune e Ruud.

E chissà che non possa bastare già un bel percorso in questo torneo a permettere a Jannik di strappare il fatidico pass per Torino, il suo ultimo vero grande obiettivo stagionale. Coppa Davis esclusa, naturalmente.