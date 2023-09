L’ex Juve all’Inter: bianconeri senza parole

L’Inter ha iniziato a riflettere in vista del prossimo mercato estivo. Nel mirino è finito un ex Juventus, in crisi nel suo attuale club.

L’Inter, nel corso dell’estate, ha sì detto addio a diverse colonne portanti (tra cui André Onana ed Edin Dzeko) ma al tempo stesso ha accolto diversi elementi tesi a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Alla corte del tecnico sono arrivati ad esempio Davide Frattesi, Marcus Thuram e Marko Arnautovic ai quali si è poi aggiunto Benjamin Pavard, prelevato in extremis dal Bayern Monaco. Ora il club si aspetta di vivere una stagione ricca di soddisfazioni tuttavia l’attenzione nei confronti del mercato resta comunque alta.

In difesa, ad esempio, un colpo al termine dell’attuale stagione andrà fatto. Francesco Acerbi, infatti, a febbraio compirà 36 anni mentre Stefan De Vrij, pur avendo rinnovato fino al 2025, non ha mai nascosto di voler giocare in tornei differenti rispetto alla Serie A. Da qui la decisione dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta di mettersi alla ricerca di qualche elemento di qualità da regalare al tecnico nerazzurro.

Diverse le piste sondate. Una di queste, in particolare, conduce a sorpresa a Matthijs De Ligt scivolato indietro nelle gerarchie di Thomas Tuchel al Bayern Monaco. L’olandese è stato schierato titolare il 12 agosto scorso in occasione della Supercoppa di Germania, rendendosi protagonista (suo malgrado) di una prestazione tutt’altro che memorabile. Da quel momento in poi l’ex Chelsea lo ha escluso dalla formazione iniziale, puntando forte su un’altra vecchia conoscenza della Serie A ovvero Kim Min-jae.

Inter, Marotta pensa al grande colpo: sarà tradimento nei confronti della Juventus

De Ligt nelle prime 4 partite di Bundesliga ha quindi trascorso appena 36 minuti in campo di cui 22 contro il Werder Brema, 9 con l’Augusta, uno con il Borussia Mönchengladbach e altri 5 con il Bayer Leverkusen.

Un bottino quanto mai deludente, anche alla luce dell’investimento fatto dai bavaresi nel luglio 2022 per strapparlo alla Juventus (67 milioni), che in maniera inevitabile ha alimentato le voci relative ad una possibile separazioni tra le parti.

L’Inter, come detto, è alla finestra e valuta con attenzione l’evoluzione del rapporto che lega De Ligt al Bayern. L’affare, al momento, si preannuncia complicato (soprattutto dal punto di vista economico). Marotta, però, si farà trovare pronto nel caso in cui dovesse presentarsi l’occasione giusta. Il piano dell’Inter è pronto. De Ligt rappresenta il profilo più gradito al dirigente e ad Inzaghi. Resta da vedere quale sarà la risposta del Bayern.