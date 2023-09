L’Inter fa sul serio: arriva già a gennaio

L’Inter lavora per piazzare un super colpo già nel mercato di gennaio: l’interesse è serio, trema una big di Serie A.

Il mercato dell’Inter non si ferma mai. La squadra nerazzurra è stata sicuramente tra le più attive in Italia nella sessione estiva appena conclusa, sia in entrata che in uscita. Il ricambio generazionale e qualche addio imprevisto hanno reso necessario a Marotta e Ausilio cambiare volti in diversi reparti chiave della rosa. E il risultato al momento è stato eccellente.

Ma non finisce qui. Il Biscione ha ambizioni importanti per il futuro. Nel mirino c’è non solo la seconda stella, ma anche un altro grande cammino in Champions e puntare con forza al prossimo Mondiale per club. Ambizioni che necessitano di altri interventi per rinforzare la squadra a disposizione di Inzaghi, e tra i possibili innesti anche un grande protagonista della nostra Serie A.

Se c’è una cosa in cui Marotta è un vero esperto, un fuoriclasse assoluto, pari forse solo al ‘condor’ Galliani di qualche anno fa, è il fiuto per gli affari. Quando c’è una situazione contrattuale in bilico, quando c’è qualche scricchiolio in una squadra rivale, quando un avversario può diventare una potenziale occasione, l’ex dg della Juventus sa farsi trovare pronto.

Inter scatenata: nel mirino un big in uscita dal Napoli

Anche in questo caso, l’amministratore delegato nerazzurro sembrerebbe infatti riuscito a individuare una possibile grande occasione di mercato. Una chance più unica che rara che potrebbe sorridere al club meneghino già dal prossimo mercato di gennaio.

La situazione in casa Napoli continua a essere scottante. Il capitolo rinnovi toglie il sonno a molti tifosi e tanti nodi devono ancora venire al pettine. Se per Osimhen continua a filtrare fiducia, e per Kvaratskhelia sono stati gli stessi agenti a gettare acqua sul fuoco, Zielinski ancora non ha firmato il suo prolungamento e un altro grande protagonista sembrerebbe ai ferri corti con la società.

Si tratta in particolare di Eljif Elmas, non solo uomo fondamentale per la vittoria del tricolore azzurro firmato da Spalletti, ma anche un trascinatore con la sua Nazionale, soprattutto nell’ultima sfida contro la nostra Italia.

In estate sembra che il Napoli abbia rifiutato, negli ultimi giorni di mercato, una super offerta da oltre 30 milioni da parte del Lipsia. Scelta che non sarebbe stata gradita dal giocatore e dal suo entourage, desiderosi di un nuovo progetto non tanto più redditizio, quanto in grado di metterlo maggiormente al centro, dopo anni da co-titolare, se non addirittura panchinaro, in azzurro.

Per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non sembrerebbero quindi esserci margini di manovra tra il club e il macedone. E anche per questo motivo una sua cessione tra gennaio e la prossima estate sembra inevitabile.

Elmas, niente rinnovo: cessione a gennaio?

La stampa macedone è convinta che il suo addio sia ormai già stato scritto, e sulle sue tracce ci sarebbe proprio l’Inter. Marotta avrebbe infatti intravisto in Elmas potenzialità importanti e sarebbe pronto a portarlo a Milano a un prezzo competitivo, approfittando delle difficoltà tra il Napoli e il giocatore.

Di concreto, però, al momento non sembrerebbe esserci nulla e la sensazione è che molto verrà deciso anche nei prossimi mesi. Dovesse infatti diventare incredibilmente centrale anche nel progetto tecnico di Garcia, non è detto che Elmas non possa tornare ad aprire le porte al club partenopeo anche per un rinnovo, magari con clausola in grado di mettere sia la società che il giocatore al riparo da sgradite sorprese.