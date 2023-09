Calciomercato, Dybala ha deciso: scelta già presa

Una carriera vissuta tra alti e bassi a causa di numerosi infortuni. Paulo Dybala ha già scelto dove giocherà in futuro, ecco la verità

Un momento decisivo per continuare a scrivere la sua storia. Paulo Dybala è voglioso di essere protagonista con continuità per aiutare i giallorossi ad uscire dal periodo negativo. Il futuro dell’argentino è stato già scritto.

L’inizio stagionale della Roma non è stato entusiasmante. Mourinho vuole formare una coppia da urlo con Dybala e Lukaku in campo dal primo minuto dopo la doppietta realizzata con il Belgio. La sfida con l’Empoli sarà già decisiva con i tre punti a tutti i costi, ma ora il futuro de La Joya è ormai già noto. Un momento decisivo per pensare così a tanti aspetti che coinvolgono la gestione ottimale della compagine giallorossa. Ecco le ultime novità per l’attaccante della Roma che non ha dato ancora il suo apporto in queste prime settimane. Ora la svolta decisiva.

Calciomercato, Dybala è pronto a firmare

La firma potrebbe già arrivare nelle prossime settimane con il colpo di scena che ha sorpreso tutti. Un periodo importante per pensare anche ai risultati di campo dopo il super colpo Lukaku. Finora la Roma ha collezionato soltanto un punto in tre partite di Serie A disputate finora: c’è bisogno del miglior Dybala.

Anche in maglia giallorossa Dybala non è riuscito ad esprimere il suo talento in maniera costante. L’attaccante argentino ora è voglioso di tornare in campo formando una coppia da urlo con Lukaku, che è stato arrivato proprio negli ultimi giorni di agosto facendo il suo debutto nella ripresa contro il Milan.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Joya potrebbe continuare a scrivere nei prossimi anni una storia d’amore con la Roma. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2025, ma il suo agente arriverà ad ottobre nella Capitale per un margine d’intesa.

La possibilità è quella di inserire così una clausola da almeno 50 milioni di euro con il suo ingaggio da otto. Anche lo sponsor tecnico Adidas farà il tifo per quest’operazione visto che lo stesso argentino veste questo marchio da anni. Già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca per la felicità dei tifosi della Roma. Un rapporto iniziato alla grande, ma ora Dybala vorrebbe dimostrare tutto il suo valore scendendo in campo agli ordini di Mourinho.