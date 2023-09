La Juve ha scelto il nome per gennaio: arriva l’annuncio

La Juve sta cercando di mettere a segno un colpo molto importante per gennaio: Giuntoli è vicino alla firma di un grande talento.

Il calciomercato è ormai chiuso ma dalle parti della Continassa si lavora sempre per cercare di farsi trovare pronti alla riapertura di gennaio. Giuntoli ha dovuto occuparsi soprattutto delle cessioni dei vari esuberi per rimettere un po’ a posto i conti della Signora, ma già a gennaio la Juve potrebbe mettere a segno qualche colpo di livello.

In particolare, le richieste di Massimiliano Allegri riguardano soprattutto il centrocampo. In mediana, infatti, i bianconeri hanno bisogno di uno o due elementi di spessore che sappiano garantire qualità e quantità. Il nuovo corso della Juve prevede innesti giovani, di talento ma già in grado di fornire un contributo importante alla rosa.

Ecco perché Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su un paio di elementi di grande prospettiva seguiti da molti altri club europei. Stiamo parlando di Habib Diarra e Emmanuel Koné, due dei centrocampisti più talentuosi d’Europa, entrati da tempo nel mirino del club bianconero.

Juve scatenata, ecco il colpo per gennaio: tifosi entusiasti

Anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini menziona questi due giocatori, sottolineando che sono proprio Diarra e Koné i primi nomi sul taccuino di Giuntoli per il mercato di gennaio. Paganini ritiene però che la Juventus darà l’assalto soprattutto al mediano francese, che gioca nello Strasburgo e nell’Under 21 transalpina. Il tecnico Patrick Vieira sta schierando sempre Diarra in queste prime gare di Ligue 1, a dimostrazione di come la fiducia nei confronti del 19enne sia molto alta.

Paganini ricorda come Giuntoli stia seguendo da tempo questo giocatore, pertanto a gennaio i bianconeri potrebbero davvero affondare il colpo. Secondo le indiscrezioni lo Strasburgo chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro per Habib Diarra. E per quanto riguarda invece Emmanuel Koné? Il centrocampista del Borussia Moenchengladbach resta un nome caldo per la Juventus, anche se l’infortunio al ginocchio capitatogli di recente sta spingendo i vertici della Signora a puntare maggiormente su Diarra.

Sempre stando ai rumors, il Borussia Moenchengladbach chiede 30-35 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso 22enne francese. I prossimi mesi saranno comunque decisivi per capire le mosse della Juve, che potrebbe anche decidere di mettere a segno entrambi i colpi e consentire ad Allegri di poter contare su due rinforzi molto importanti a centrocampo.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI