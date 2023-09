Rinnovo e addio, scambio clamoroso con Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è molto richiesto da un grande club europeo: si lavora a uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Lautaro Martinez ha cominciato davvero alla grande questa stagione, mettendo a segno già cinque reti nelle prime tre gare di campionato con i nerazzurri. Un bottino eccellente, quello del campione argentino, sempre più leader dell’Inter e sempre più centrale per il reparto avanzato di Simone Inzaghi.

Proprio in queste ultime settimane si è parlato molto del rinnovo di contratto di Lautaro, che attualmente ha un’intesa con l’Inter fino al 2026 a 6 milioni di euro netti a stagione. Le parti stanno discutendo e presto si dovrebbe arrivare a un accordo. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, il futuro di Lautaro Martinez a Milano è tutt’altro che scontato.

I tifosi nerazzurri sono sempre molto preoccupati di poter perdere il bomber argentino, visto l’interessamento dei più grandi club d’Europa disposti a fare follie per strappare il ‘Toro’ alla Beneamata. Proprio in queste ore trapela dalla Spagna una voce che parla di un possibile scambio all’orizzonte con protagonista Lautaro.

Secondo quanto riportato dal sito ‘Todofichajes.com’, infatti, l’Atletico Madrid è una delle pretendenti principali di Lautaro Martinez. I Colchoneros avrebbero messo nel mirino il giocatore dell’Inter, con il Cholo Simeone che farebbe carte false pur di avere il bomber sudamericano al Wanda Metropolitano.

Lautaro Martinez, l’Atletico Madrid ci prova: scambio con Morata?

Chiaramente il colpo non è affatto semplice, dato che le richieste nerazzurre per il proprio attaccante sono molto alte. L’Inter non ha intenzione di lasciar partire Lautaro Martinez per meno di 70 milioni di euro. Una cifra che però i Colchoneros potrebbero cercare di abbassare inserendo nella trattativa un giocatore cercato da Marotta nell’ultima finestra di mercato.

Stiamo parlando di Alvaro Morata, reduce da una splendida tripletta in Nazionale contro la Georgia. L’ex juventino è molto considerato da Simeone e riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio nell’undici titolare del Cholo, ma potrebbe comunque essere inserito come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez.

Morata gradirebbe molto poter tornare in Italia, dove ha già giocato dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022, sempre indossando la maglia bianconera. Stavolta per lui si prospetta un’altra avventura: all’Inter ritroverebbe il vecchio compagno alla Juve, Juan Cuadrado.

L’affare potrebbe andare in porto già a gennaio, anche se su Morata resta sempre vivo l’interesse della Juve. Giuntoli vorrebbe regalare un attaccante ad Allegri e il primo nome in lista è proprio quello dello spagnolo, che ha una clausola per i club esteri di 21,5 milioni.

