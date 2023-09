Dietrofront immediato, torna subito all’Inter

C’è un colpo di scena nell’Inter, Simone Inzaghi è pronto a riabbracciare subito uno dei suoi big con grande gioia.

I nerazzurri avrebbero così un ritorno gradito, servirà solo mettere nero su bianco sul nuovo contratto. Una notizia che entusiasma anche i tifosi, pronti così a riaccogliere nuovamente uno dei punti di forza del recente passato.

Tante stagioni passate insieme non si dimenticano così facilmente, c’è la possibilità di un ritorno che si fa sempre più concreto. L’Inter è disposta ad accogliere a braccia aperte uno dei punti di forza delle scorse stagioni, proprio perché i tifosi non hanno di certo rancore e potrà ancora servire alla società.

Un ritorno all’Inter che diventerà concreto nei prossimi giorni, servirà solo sedersi a un tavolo e discutere dei dettagli. Non se ne farà una questione di cifre, tornare ad Appiano Gentile varrà qualsiasi sacrificio dal punto di vista economico.

Inter, il ritorno è graditissimo

Le parti sono già in accordo, ben presto ci sarà la conferma di questo nuovo accordo. Voluto un po’ da tutte le componenti nerazzurre, perché sulla qualità dell’uomo non si può discutere per quanto fatto in passato e per l’attaccamento alla maglia mostrato nel corso degli anni, lottando anche quando la situazione era spesso compromessa. Samir Handanovic torna all’Inter, l’ex capitano sarà così nuovamente festeggiato dai tifosi sui social.

Lo sloveno aveva lasciato la squadra dopo la scadenza del suo contratto a costo zero nel mese di giugno. L’Inter si era ritrovata così a dover stravolgere il pacchetto dei portieri, anche considerando la cessione molto remunerativa di Onana, puntando poi sulla coppia composta da Sommer (ancora imbattuto, l’unico dei cinque maggiori campionati europei) e Audero.

Handanovic aveva sondato un po’ il terreno, qualche opzione stava maturando ma né la Lazio – che lo voleva come vice Provedel – e né la Roma, in lotta con Rui Patricio, hanno colto la palla al balzo.

Non sono arrivate proposte concrete ed è stato un vero peccato, costringendo di fatto Handanovic al ritiro dal calcio giocato. Ci sarà per lui un ritorno in nerazzurro con un altro ruolo, di certo è una figura di peso che è stata sempre ben voluta. Una guida in più per la squadra e anche per accogliere al meglio i nuovi arrivati, di certo un personaggio come Handanovic, uomo di campo e di spogliatoio, rappresenta sempre uno stimolo in più per fare bene.