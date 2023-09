A gennaio in Arabia: addio inatteso alla Juve

Già nel mercato di gennaio un calciatore bianconero potrebbe salutare la truppa: le lusinghe della Saudi Pro League incombono

A parte il passo falso casalingo contro il Bologna, in un match segnato da infinite polemiche arbitrali, e che l’undici bianconero ha raddrizzato solo nel finale col gol del pari firmato Dusan Vlahovic, la stagione della Juve sembra iniziata sotto una stella diversa rispetto alle ultime due.

La squadra ha cominciato bene la stagione e l’obiettivo minimo per Allegri è il raggiungimento della qualificazione Champions. Ma i tifosi sognano quel qualcosa in più che potrebbe cambiare tutto. Il mercato ha detto poco o nulla, per settimane si è parlato del futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic ma alla fine il club bianconero ha fatto poco sia in entrata che in uscita.

Nel frattempo la nuova dirigenza, guidata da quel Cristiano Giuntoli ingaggiato anche nella speranza che possa portare a Torino un colpo alla Kvaratskhelia o Kim, lavora per migliorare la qualità della rosa a disposizione del tecnico livornese. La realtà dei fatti ha dimostrato come, in assenza di una cessione eccellente che non c’è stata, sia stato difficile fare un sontuoso mercato in entrata.

Il partente di lusso sarebbe dovuto essere proprio Vlahovic, che nelle intenzioni del club bianconero sarebbe dovuto andare via per far posto a Romelu Lukaku. Le cose sono andate diversamente. E ora a gennaio a salutare potrebbe essere un compagno di reparto dell’ex Fiorentina.

Irrompe la Saudi Pro League: è addio a gennaio

Un po’ a sorpresa, ma forse nemmeno troppo, c’è infatti un altro attaccante che potrebbe essere ceduto alla riapertura della finestra di scambi. Si tratta di Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco che in questa stagione sembra partire sensibilmente dietro Vlahovic nelle gerarchie di Allegri.

Considerando che la società ha deciso di concedere quella che sarà probabilmente l’ultima possibilità a Moise Kean – per la partenza del quale la Juve dovrebbe rassegnarsi ad una sanguinosa minusvalenza che non vorrebbe registrare a bilancio – l’indiziato numero uno all’addio è proprio lui. L’ex Marsiglia.

Dall’Arabia Saudita infatti più di un club starebbe già compiendo sondaggi esplorativi per il giocatore polacco. Che potrebbe facilmente cedere alle lusnghe economiche dei petroldollari. La Juve non si opporrebbe strenuamente ad una partenza che le garantirebbe un mini tesoretto da reinvestire per qualche colpo in entrata.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI