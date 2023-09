Annuncio UFFICIALE: l’idolo della Juve tradisce i tifosi

L’idolo della Juve tradisce i tifosi. Sono giorni in cui sembrano che le cattive notizie si siano date appuntamento dalle parti della Continassa.

Non sono giorni sereni in casa Juventus. Una stagione che avrebbe dovuto cancellare quella nerissima appena passata e che sembrava stesse muovendo i suoi primi passi nella giusta direzione, sta invece ripercorrendo sentieri apparentemente oscuri.

Tutto ha inizio con un articolo apparso sul quotidiano Il Giornale, dove è stata lanciata la notizia che la società Juventus sarebbe in vendita. Il giorno dopo è stata la volta del caso-Pogba e della sua positività al testosterone. Dulcis in fundo, la decisione di Bonucci di fare causa alla Juventus, con tanto di richiesta di risarcimento danni. Quasi una congiuntura astrale di brutte notizie di cui la società bianconera poteva fare senza dubbio a meno.

E in un tale contesto di notizie ed eventi non propriamente rassicuranti anche un’intervista può avere delle sfumature che possono lasciare interdetti i tifosi. Il protagonista delle frasi incriminate che hanno suscitato non poche perplessità è Adrien Rabiot, uno dei beniamini del pubblico bianconero, nonché uno dei leader della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Alcune frasi del centrocampista francese rilasciate all’Equipe non sono piaciute ai tifosi della Juventus. Ma cosa ha detto Rabiot?

L’idolo della Juve tradisce i tifosi

Da sempre le interviste rilasciate nei loro paesi di origine dai campioni stranieri che militano nella nostra Serie A lasciano un po’ di amaro in bocca. Alcuni eccessi di sincerità possono risultare sgraditi.

Anche le parole di Adrien Rabiot, in terra francese, non hanno suscitato grandi entusiasmi tra i tifosi della Juventus. Soprattutto quando ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto al rinnovo: “Se sono rimasto un altro anno in Italia per prepararmi bene a Euro 2024? Si, questa è stata una parte importante della mia decisione, è complicato adattarsi a un nuovo club“.

Le parole di Rabiot sembrano inappropriate soprattutto in un momento in cui la dirigenza della Juventus sta programmando, per le prossime settimane, un incontro con Veronique Rabiot, madre ed agente del centrocampista bianconero, per iniziare una trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2024. La sfumatura delle parole di Rabiot sembrano quasi spezzare un incanto.

Alcuni tifosi della Juventus hanno infatti scorto nelle parole di Rabiot qualcosa di simile a quelle pronunciate un anno fa da Angel Di Maria, quando il giocatore argentino ha fatto coincidere la sua volontà di rimanere a giocare in Europa con quella di preparare al meglio il Mondiale in Qatar con l’Argentina. Una sorta di spiacevole déjà vu per i tifosi della Juventus. Da evitare, possibilmente.