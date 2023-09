Calciomercato, ad un passo dalla Juventus: vola in Premier League

La Juventus starebbe pensando a nuovi innesti dopo il caso Pogba. Il tempo continua a passare, il big vicino al top club della Premier League

Un momento decisivo per prendere la decisione migliore per la Juventus. Pogba conoscerà l’esito delle controanalisi soltanto ad inizio ottobre e così il top è vicino a firmare con un nuovo club della Premier. Negli ultimi giorni è stato accostato anche ai bianconeri che stanno cercando un possibile nuovo rinforzo a centrocampo. Tutto dipenderà dalla situazione del centrocampista francese: ecco svelata la nuova squadra del big. Dove giocherà?

Sono stati giorni infernali a causa della situazione attuale di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha svelato di essere stato vicino anche a dire addio al mondo del calcio. Tanti problemi negli ultimi anni per il giocatore della Juventus, che ora cercherà di conoscere tutta la verità con la richiesta delle controanalisi dopo la positività al testosterone ravvisata al termine della sfida di Serie A contro l’Udinese.

Calciomercato, poteva firmare con i bianconeri: la svolta in Premier League

Un momento decisivo per trovare così una nuova squadra per lo svincolato di lusso, che è stato accostato a lungo anche alla Juventus. I bianconeri sono pronti a cambiare obiettivo conoscendo il responso soltanto ad inizio ottobre.

Al momento Xeka è attualmente senza squadra con tante squadre su di lui, come Everton e Crystal Palace come svelato dal portale spagnolo fichajes.net. Sul centrocampista portoghese è piombata anche la Juventus venendo così accostato ai bianconeri. Ha vissuto una stagione difficile a causa del problema al ginocchio per poi operarsi chirurgicamnete soltanto a gennaio. Il suo legame contrattuale con lo Stade Rennais è terminato ormai da diversi mesi e starebbe trovando ancora una sistemazione adeguata.

La Juventus ora dovrà aspettare altre settimane prima di prendere una decisione definitiva. Pogba è voglioso di tornare a giocare il prima possibile visto che è al momento è stato sospeso in maniera cautelare dal Tribunale antidoping. La verità uscirà a galla soltanto il 5 ottobre con l’esito delle controanalisi.

La posizione del club bianconero è chiara: in caso di conferma della positività, potrebbe anche optare per la risoluzione contrattuale del top player francese. Anni duri per lui vivendo una situazione surreale costellata da numerosi infortuni muscolari e al ginocchio che l’hanno martoriato duramente.