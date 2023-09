Allegri imbufalito: l’attacco frontale è durissimo

Max Allegri è imbufalito per l’attacco frontale ricevuto in maniera molto aspra e dura. Il tecnico è andato su tutte le furie!

Max Allegri ha perso le staffe. Non è facile far andare su tutte le furie il tecnico bianconero ma questa volta ci sono riusciti in pieno. L’ex Milan è a dir poco imbufalito per l’attacco frontale subito nell’ultima intervista rilasciata dal protagonista di questa vicenda. Allegri non l’ha presa per nulla bene e non si aspettava questo tipo di attacco.

Le parole di Leonardo Bonucci non hanno lasciato adito a dubbi. L’ex difensore bianconero nella sua intervista a Sportmediaset ne ha avuto per tutti e non le ha mandate a dire. Dando letteralmente del bugiardo al suo ex allenatore! Cos’è successo nel dettaglio?

Al giocatore, oggi in forza all’Union Berlino, come noto non è piaciuta la decisione di essere messo fuori rosa e ai margini del progetto tecnico bianconero quest’estate. Era tra gli esuberi in attesa di trovare una nuova sistemazione. Il giocatore andrà per vie legali e non si fermerà.

Vuole il risarcimento dei danni dopo aver richiesto più volte il reintegro prima della sua partenza. Proprio in questi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando la sua verità anche con parole dure e crude nei confronti del suo vecchio club. “Ho sentito cose non vere dette dall’allenatore” esordisce così il difensore.

Allegri imbufalito per le parole di Bonucci: attacco durissimo

Si riferisce ad alcune interviste di Allegri che su precisa domanda ha risposto che la situazione era molto semplice: già durante la scorsa stagione il club era stato chiaro con il calciatore: “Ritiro o cessione”. Bonucci smentisce il tutto e rilancia:

“Non è vero che mi è stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto lavorativo entro la fine della stagione. Qualcosa l’avevo capita solo leggendo i giornali. Poi a luglio Manna e Giuntoli vengono a casa mia e mi dicono che non avrei più fatto parte della rosa della Juve. La mia presenza ostacolava la crescita della squadra”.

Dunque il calciatore dà in pratica del bugiardo ad Allegri per quanto dichiarato in precedenza. Non solo, rincara anche la dose: “Mi sono sentito umiliato dopo 500 partite in bianconero”, per poi concludere di aver ricevuto la solidarietà di tanti suoi ex compagni di squadra.

Non da parte dell’allenatore, Allegri non viene nominato nel suo discorso ma è chiaro l’astio da parte del difensore. Il tecnico si è ‘nascosto’ dietro un No comment in conferenza, una questione cancellata o magari solo rinviata.