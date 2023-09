Fiorentina nei guai: infortunio a pochi giorni dalla ripresa

Apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di un nuovo acquisto: i tempi di recupero fanno slittare di molto il suo rientro.

Dopo la sosta per le Nazionali è tempo di rivedere in campo il campionato di serie A. In questa quarta giornata assisteremo a diversi big match e uno dei più interessanti è senza dubbio quello tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il tecnico gigliato deve fare i conti subito con una piccola battuta d’arresto, una perdita non indifferente.

Una perdita importante per Vincenzo Italiano, che dovrà fare inizialmente a meno di un acquisto fortemente voluto dallo stesso tecnico, sia per il carisma e l’esperienza del giocatore che per le indiscusse doti calcistiche.

La nuova avventura di Yerry Mina in maglia viola comincia subito con il piede sbagliato: durante la sosta delle nazionali ha riscontrato un problema fisico che gli impedirà di scendere in campo nella prima parte della stagione.

Il difensore colombiano si è infortunato durante la partita della sua nazionale contro il Cile dello scorso 13 settembre, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Gli accertamenti strumentali sostenuti a Firenze a cui si è sottoposto il calciatore hanno riscontrato una lesione tra il primo e il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolo femorale della coscia sinistra.

L’entità dell’infortunio: preoccupazione per Mina

Ora si prospetta uno stop di almeno tre settimane, periodo in cui Mina seguirà un percorso riabilitativo personalizzato che gli permetterà di essere continuamente monitorato per cercare di ridurre i tempi di recupero e regalare finalmente a Italiano il difensore di grande esperienza a lungo richiesto.

Mina salterà la sfida con l’Atalanta, oltre che alle prime due uscite europee contro Genk e Ferencvàros: lo staff viola è fiducioso di poterlo riavere a disposizione nel big match contro il Napoli in programma per l’8 ottobre, prima della prossima sosta del campionato per le nazionali.

Nel frattempo Italiano si consola con la grande crescita di Ranieri e l’insostituibile Nikola Milenkovic, che nelle idee dell’allenatore vanno a formare l’attuale coppia titolare di difensori. Più indietro nelle gerarchie Lucas Martinez Quarta, che comunque offre una valida alternativa alla coppia di centrali titolare.

L’assenza di Mina peserà nel percorso iniziale della stagione Viola, chiamato a sostituire almeno numericamente il partente Igor, non potrà offrire quell’impatto auspicato da tutta la tifoseria al momento del suo arrivo. Il momento di Mina arriverà, ma prima bisognerà attendere ancora alcune settimane prima di rivederlo in campo da protagonista.