Calciomercato: Retegui in Serie A, c’è lo zampino “turco”

In Serie A sta per sbarcare il bomber della Nazionale di Roberto Mancini, vale a dire Mateo Retegui, che dopo tante voci si sta avvicinando in maniera importante. E stavolta dietro l’affare c’è lo zampino turco che mette questa pista nettamente in discesa.

Uno dei profili più chiacchierati in Italia in ambito calcistico negli ultimi mesi è sicuramente quello di Mateo Retegui, il talento scovato da Roberto Mancini in Argentina da sconosciuto, almeno da queste parti. Sono molte le squadre che, da quel momento, hanno messo gli occhi su di lui e sulle sue doti. Di proprietà del Boca Juniors, ha avuto la sua consacrazione con la maglia del Tigre. Adesso tornerà tra le fila degli Xeneizes, ma solo momentaneamente, dal momento che poi percorrerà la strada che lo porterà in Italia. E stavolta, ad agevolare l’operazione, c’è anche lo zampino turco.

Serie A, arriva il bomber argentino

Con la maglia del Tigre ha trovato una continuità di rendimento ed una sicurezza nelle proprie doti che raramente aveva mostrato prima. Adesso, come è noto, la sua intenzione è quella di misurarsi con la Serie A e con il campionato italiano. Ancor di più dopo aver abbracciato la Nazionale azzurra.

L’assist stavolta arriva dalla Turchia. Il Galatasaray, infatti, stando a quanto raccontato dai media turchi, il Gala è in trattativa con la Fiorentina per Luka Jovic, per il quale offre una cifra che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. L’ingaggio garantito al calciatore sarebbe da 2.5 milioni e, nel momento in cui questa operazione dovesse andare in porto, allora la Viola si lancerebbe all’assalto di Retegui. Il costo del suo cartellino è di circa 15 milioni di euro, ma la sua volontà potrebbe abbassare le richieste del Boca Juniors. Il requisito fondamentale, chiaramente, per il suo arrivo a Firenze è l’addio di Jovic.

Retegui si avvicina alla Fiorentina

L’argentino è da tempo seguito anche dall’Inter, che però per il suo reparto avanzato ha scelto senza alcun dubbio Romelu Lukaku. Se l’operazione per il belga dovesse saltare, allora si riaprirebbe il discorso per il centravanti del Tigre. Ma nel frattempo la Fiorentina, da questo punto di vista, ha strada libera davanti a sé.