Mourinho esonerato, accordo col nuovo allenatore

Al termine della stagione in corso le strade della Roma e di José Mourinho potrebbero dividersi: Tiago Pinto sta già parlando con l’erede

La Roma delle prime tre giornate di campionato è decisamente da bocciare. C’è chi l’ha definita poco Special, perché da un vincente come José Mourinho ci si aspetta ben altro rendimento. Ma al di là dei risultati, che comunque non possono essere accettati neanche lontanamente, preoccupa soprattutto la mancanza di garra.

Ovvero ciò che si è visto in maniera lampante specie durante la sfida contro il Milan allo Stadio Olimpico. La cattiveria agonistica è sempre stata una delle caratteristiche principali delle squadre allenate da Mourinho e senza di essa il trainer di Setubal non riesce ad incidere come vorrebbe/dovrebbe.

Inoltre, le sue conferenze stampa e interviste post partita scialbe (quando le fa) rappresentano un segnale da non sottovalutare assolutamente. Mourinho, infatti, dà la netta impressione di essere abbastanza scarico. Probabilmente ha creduto che il progetto Roma fosse più semplice da mettere in pratica di come poi si è rivelato.

L’ex Inter, Chelsea e Real Madrid ha dovuto attendere oltre due mesi per avere finalmente a disposizione il rimpiazzo del lungodegente Tammy Abraham. Lukaku è sicuramente un grande colpo, ma potrebbe non bastare per tagliare finalmente il traguardo Champions. D’altronde, all’interno della rosa romanista si registrano numerose problematiche, assai complicate da gestire tutte insieme.

Ora è a dir poco imprescindibile conquistare i primi tre punti della stagione ai danni dell’Empoli ultimo in classifica. Anche in caso di successo, però, resteranno i dubbi sul futuro della panchina del club capitolino, dato che Mourinho presenta un contratto in scadenza il prossimo giugno. E nel frattempo continuano a circolare insistentemente le voci sul possibile erede del tecnico portoghese.

Roma, Conte al posto di Mourinho: “Sta parlando con Tiago Pinto”

In particolare, non si placano le indiscrezioni riguardanti Antonio Conte, anche perché l’allenatore salentino è molto legato a Lukaku. Conte, dal canto suo, è ancora libero dopo la rescissione consensuale dell’accordo scritto col Tottenham.

E sicuramente non disdegnerebbe l’ipotesi di un ritorno in Italia. Pare che i Friedkin ci stiano pensando realmente, tant’è che avrebbero già dato mandato a Tiago Pinto di interloquire con l’ex Juventus. Cosa che starebbe avvenendo, come riferisce il giornalista e direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista sul proprio profilo X (Twitter).

Se Mourinho dovesse abbandonare la nave giallorossa al termine della stagione – improbabile invece un esonero ad annata sportiva in corso -, il favorito per la panchina sarebbe proprio Conte. Dunque, la posizione di Pinto appare più salda rispetto a quella dell’illustre connazionale. Ad ogni modo, non sarà affatto semplice e scontato convincere Conte, il quale è molto esigente in ambito di calciomercato. Ma la pista comincia a scaldarsi.