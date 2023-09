Marotta vichingo: assalto alla Juve

Beppe Marotta è pronto ad andare all’attacco e a scippare la Juventus per un grande talento: i bianconeri sono avvisati.

L’Inter è stata la grande protagonista del mercato estivo per quanto riguarda la Serie A ed i nerazzurri sono risultati essere una delle squadre che hanno cambiato di più in questo calciomercato.

La squadra allenata da Simone Inzaghi ha perso in attacco dove ha sostituito Lukaku e Dzeko con Arnautovic e Thuram, ma si è rinforzata probabilmente negli altri reparti. In difesa è arrivato il francese Pavard, il principale colpo dell’ultima sessione. Rinforzi anche tra i cosiddetti rincalzi, sono arrivati giovani interessanti come Bisseck, Frattesi e Carlos Augusto.

Nonostante manchi ancora molto alle prossime sessioni di mercato i nerazzurri si sono già messi al lavoro per rinforzare ancora di più la propria rosa e Marotta ha inserito nella lista i suoi prossimi obiettivi. E secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’ad dei nerazzurri è piombato su un talento che è anche nel mirino della Juventus, ovvero il danese Maurits Kjaergaard, centrocampista di 20 anni in forza al Salisburgo. Il dirigente nerazzurro è intenzionato a scipparlo ai bianconeri.

Inter, occhi sul futuro: i nerazzurri sfidano la Juventus per Kjaergaard

Maurits Kjaergaard, giovane classe 2003, sta già facendo parlare molto di se, mettendosi in mostra con la maglia del Salisburgo. Il centrocampista è l’ennesima perla del club austriaco di proprietà della Red Bull e l’interesse per Kjaergaard è inevitabile. Il talento danese è seguito già da alcuni top club europei e su di lui ci sono anche l’Inter e la Juventus.

I nerazzurri hanno messo nel mirino Kjaergaard per la prossima estate e sono intenzionati a sfidare i bianconeri per averlo, con Marotta che sogna di scippare questo grande talento ai bianconeri. Dopo Haaland, il Salisburgo pregusta una nuova grossa plusvalenza e la sensazione è che servirà un’offerta tra i 20 ed i 25 milioni di euro per convincere il club austriaco a lasciare partire il giocatore.

Di ruolo centrocampista centrale, ma capace di giocare anche da trequartista e da mezz’ala destra, Kjaergaard ha collezionato già 6 presenze e 3 assist in questa stagione, oltre a segnare un gol nella Coppa d’Austria.

Cresciuto nel settore giovanile del Lyngby, piccolo club danese, il centrocampista è sbarcato in Austria a soli 16 anni nel 2019 ed il Salisburgo investì al tempo quasi 3 milioni di euro per portarlo nelle proprie fila. Il club austriaco lo mandò poi in prestito biennale al Liefering per farlo crescere e Kjaergaard è tornato a Salisburgo nel 2021, mostrandosi subito pronto per palcoscenici importanti.

Con la maglia del club della Red Bull, il centrocampista ha fin qui collezionato 70 presenze, 7 gol e ben 17 assist. Numeri, questi, che hanno contribuito ad accrescere la sua fama tra i top club europei, pronti a scatenare una vera e propria asta la prossima estate ed anche l’Inter è intenzionata a parteciparvi, pronta a battere la concorrenza e ad accaparrarsi uno dei migliori talenti in circolazione.

