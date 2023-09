Maxi affare con Salah: Kvaratskhelia nel mirino

Clamoroso in casa Liverpool: Salah pronto a lasciare e nel futuro dei Reds sembra esserci Kvaratskhelia del Napoli.

L’Arabia colpisce ancora: dopo l’affare sfumato all’ultimo con il Liverpool per il trasferimento di Salah all’Al Ittihad di Benzema, i sauditi tornano all’attacco.

Nella prossima sessione di mercato ci si aspetta una chiusura dell’operazione, che sbloccherebbe una serie di conseguenze determinanti nel calcio italiano ed europeo: Kvaratskhelia è il primo nome della lista per il post-Salah.

Klopp è rimasto affascinato dal talento del georgiano del Napoli durante i due match nei gironi della scorsa Champions League, in cui Kvara ha letteralmente scherzato con i difensori del Liverpool, attirando le attenzioni dei principali club europei. Il Napoli non vuole assolutamente privarsi del suo gioiello e artefice della grandiosa cavalcata che ha condotto i partenopei verso il terzo scudetto della loro storia.

Il prezzo del cartellino fissato da De Laurentiis supera già la soglia dei 100 milioni e non verranno concessi sconti a nessuno. Intanto il Liverpool si tutela tenendo d’occhio altri nomi per sostituire il dato come partente Salah, nomi d’eccellenza del calcio internazionale.

I Reds pescano ancora in Serie A: prima Roma poi Napoli

Non è la prima volta che il Liverpool fa spesa in Serie A. Prima Salah e poi Alisson sono passati dalla Roma ai Reds per un totale di oltre 100 milioni. Dopo circa 7 anni si ripresenta la stessa situazione, con Klopp che probabilmente dovrà sostituire l’egiziano che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia di Anfield e per farlo ha scelto come nome più appetibile quello di Kvaratskhelia del Napoli.

Trattare con De Laurentiis non sarà per nulla semplice, dato che le richieste del Patron del Napoli sono spesso elevatissime. Il georgiano è considerato uno dei pilastri del club e un talento fuori dal comune, e ciò non fa altro che complicare un’eventuale trattativa.

Gli inglesi monitorano così altri nomi, tra cui Kubo della Real Sociedad, Saka dell’Arsenal e mantengono sempre un posto prioritario al sogno per eccellenza di ogni top club del mondo: Kylian Mbappé. Con l’incasso dalla cessione di Salah – si parla di cifre elevatissime superiori ai 100 milioni -, il Liverpool avrà a disposizione un potenziale economico unico, ma talvolta i soldi non sono sufficienti.

I tifosi partenopei si rincuorano facendo leva sulla volontà attuale di Kvaratskhelia, ossia quella di continuare a vestire la maglia del Napoli e raggiungere altri risultati grandiosi come quelli della passata stagione. L’appeal della Premier tenta il georgiano ma al momento la soluzione più plausibile per il Liverpool sembra essere quella che conduce ad altri nomi rispetto all’ala degli azzurri.