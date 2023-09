Il mondo del calcio e nello specifico la Serie A sta facendo i conti con una notizia che lascia tutti a bocca aperta: l’ex calciatore ha scoperto di avere un tumore al cervello. La notizia è stata confermata da più parti ed ora inizia la lotta del calciatore per difendersi da questo male.

A volte, guardando le partite in televisione, si ha l’impressione che i calciatori vivano in una sorta di mondo fatato. Ed ovattato, dove non esistono i problemi. In realtà non è assolutamente così e la storia che stiamo per raccontare ai nostri lettori è lì a dimostrarlo. Il calciatore, infatti, proprio in queste ore ha scoperto di avere un tumore al cervello. Per il quale adesso partirà la lotta “medica” per cercare di debellarlo. E si tratta di una notizia che spiazza soprattutto gli amanti di Serie A, dal momento che si tratta di una vecchia conoscenza del nostro calcio.

L’ex Serie A è gravemente malato

Una notizia del genere non può non lasciare di stucco tutti. Appassionati di calcio e non solo. La fama, poi, acquisita per aver giocato in Serie A ed in generale in Europa dà certamente una maggiore eco alla notizia. L’ex calciatore della Sampdoria, infatti, ha scoperto di avere un tumore al cervello in maniera del tutto inspiegabile. Come sempre accade in questi casi.

Stiamo parlando di Junior Tavares, che si è confrontato con la realtà blucerchiata e con la Serie A nella stagione 2018/2019. Attualmente in forza al Ponte Preta, ha avvertito come primo sintomo che ha destato in lui spavento un formicolio al braccio. A riportare la notizia è il giornale brasiliano “Globo“, che aggiunge come gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la presenza di un tumore al cervello.

Junior Tavares, ex Samp, ha un tumore al cervello

La sua ultima partita risale a giugno del corrente anno. Di recente, infatti, non si era allenato dal momento che aveva un costante e fortissimo mal di testa. Adesso dovrà verosimilmente sottoporsi ad una rischiosissima operazione alla testa, per la quale tutto il mondo del calcio trattiene il fiato ed incrocia le dita. La speranza, ovviamente, è che tutto possa andare per il verso giusto e che possa guarire presto.