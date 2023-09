Wanda Nara attaccata sulla malattia: risposta secca

Wanda Nara: sorgono dubbi sulla sua malattia. La showgirl argentina risponde all’accusa lanciata sui social

Wanda Nara continua ad essere al centro dell’attenzione. A far discutere è la sua malattia: sui social la showgirl argentina viene accusata di aver mentito al riguardo, la sua risposta è decisa.

La malattia di Wanda Nara è diventata tema di discussione. Non tutti, infatti, credono alle dichiarazioni della showgirl argentina, che nel corso del mese di luglio è stata costretta al ricovero. La moglie di Mauro Icardi, attualmente impegnato nella preparazione della prossima sfida del Galatasaray, non ha rivelato il nome del male che la tormenta.

Ciononostante, nel corso degli scorsi giorni si è diffusa sui social la voce che si tratti di leucemia. Sono tanti i curiosi che vogliono scoprire la verità in merito ed un utente ha pensato di sfruttare un Q&A per mettere fine ai dubbi.

Wanda Nara, la showgirl tuona: “Che cosa di basso livello il fatto che qualcuno possa dubitare”

Wanda Nara sta vivendo un periodo complicato. Difatti, sebbene dal punto di vista sentimentale le cose sembrerebbero andare nuovamente per il meglio, lo stesso non si può dire per la sua salute. Una malattia grave tormenterebbe infatti la showgirl. Suo marito Mauro Icardi sembrava pronto ad apprendere gli scarpini al chiodo per sostenerla, ma poi ha scelto di proseguire la sua avventura con il Galatasaray.

Stessa dedizione al lavoro anche per la moglie, che continua ad intrattenere i suoi fan nonostante il suo ricovero a luglio. L’influencer non voleva che il focus si spostasse sulla sua malattia, ma purtroppo, nonostante i suoi tentativi di tenere la cosa riservata è diventata un argomento di discussione. Diversi credono che si tratti di una montatura ed un utente su Instagram ha provato a metterla all’angolo accusandola di aver mentito.

La replica di Wanda Nara non si è fatta attendere: “Per fortuna sono pochi, ma che cosa di basso livello il fatto che qualcuno passa dubitare o giudicare qualcosa che non ho nemmeno raccontato per evitare speculazioni. Semplicemente ho chiarito una situazione personale che hanno reso pubblica.(…) Un giorno vi racconterò bene”.

Una risposta secca e una promessa. Un giorno, forse, quando sarà tutto concluso, la showgirl argentina rivelerà quello che sta vivendo negli ultimi mesi, nel frattempo preferisce mantenere la cosa confinata nelle mura domestiche al fine di evitare il clamore legato alla sua condizione in momento delicato.