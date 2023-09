Scollatura da capogiro: Giorgia Rossi è mozzafiato

La giornalista Giorgia Rossi spiazza tutti sui social: ultime foto mozzafiato sono da capogiro

Finalmente tra poche ore ricomincerà al Serie A e le attenzioni sono tutte sulle squadre appena riunitesi dopo la pausa di una settimana dovuta alle nazionali. Tanta è l’attesa, soprattutto per quel Derby di Milano che caratterizzerà il fine settimana calcistico nostrano.

L’attesa è tanta da parte dei tifosi ma anche dei giornalisti che prenderanno parte al pre e post partita dell’incontro di San Siro. Tra questi non si può non menzionare una che di strada ne ha fatta negli ultimi anni dapprima a Mediaset e poi a Dazn diventando uno dei volti di punta della piattaforma.

Chiaramente parliamo di Giorgia Rossi la cui professionalità è conosciuta da tutti, così come la bellezza che accoglie i tifosi italiani ogni sabato e domenica della settimana. La giornalista romana ha da poco salutato l’estate per dare il via alla nuova stagione, ma non per questo smette di stupire tutti con le sue forme perfette e strabilianti.

Giorgia Rossi: vestito color rosso mozzafiato

Giorgia Rossi è una delle giornaliste più seguite sui social media avendo un bacino di utenti di oltre 500 mila persone (501 mila per essere precisi) che la seguono in ogni dove e la acclamano soprattutto quando mostra le sue fattezze estetiche, tra le più celebrate in circolazione.

Giorgia è una ragazza biondissima e dotata di curve paurose, è semplice e alla mano e ha una personalità che l’ha aiutata molto a scavalcare le gerarchie nel mondo della televisione. Ma Giorgia la si potrebbe definire persino un influencer sebbene, molto probabilmente, lei ama soltanto definirsi come giornalista.

Di recente la conduttrice di Dazn ha preso parte al Premio Gentleman 2023, giunto alla sua 23° edizione e dedicato quest’anno alla memoria di Gianluca Vialli, presso la ‘Scuola Militare Tueliè’ di Milano. Sono stati premiati tra gli altri Lautaro Martinez, Rafael Leao, Federico Dimarco, Davide Calabria e Nicolò Fagioli, ma anche ex leggende del calcio giocato come Andriy Shevchenko e Franco Baresi.

Insomma, una kermesse importante nella quale la giornalista ha rubato letteralmente la scena presentandosi con un abito da sera rosso e lungo, incapace di contenere le sue forme. Non a caso sono arrivati centinaia di commenti su Instagram tutti a complimentarsi con la Rossi che dimostra ancora una volta di essere in splendida forma.