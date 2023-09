Laura Cremaschi lascia senza fiato: scollatura esplosiva

La bella Laura Cremaschi non smette mai di stupire con le sue pose ammiccanti e con i suoi outfit che lasciano ben poco all’immaginazione.

Moltissimi telespettatori italiani vivono il periodo dell’anno forse più interessante a livello televisivo. Visto che, con la fine dell’estate e l’inizio del mese di settembre, tantissimi programmi ‘classici’ a cui sono affezionati tornano in auge nel palinsesto.

Ci sarà però ancora da attendere per il quiz show più irriverente della TV italiana. Il programma Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 in orario preserale, non tornerà prima di gennaio 2024. Il palinsesto Mediaset ha confermato lo show, ma solo ad inverno pieno.

In molti attendono con ansia la ripresa di questo programma ironico, satirico e ricco di situazioni particolarmente divertenti. Ma anche intriso di personaggi molto intriganti, tra i quali spicca la ‘Bonas’ Laura Cremaschi. Ovvero la bella e bionda modella che viene chiamata in causa per mettere in crisi tra moine e carezze i concorrenti maschi del programma.

Laura Cremaschi in stile studentessa: sexy anche alla festa di laurea

In attesa dunque di poter ammirare Laura Cremaschi nuovamente in televisione nei panni della tentatrice ad Avanti un Altro, la bella modella e influencer bergamasca si tiene in forma come suo solito. L’ultimo scatto però è molto particolare quanto attraente. Laura infatti si è lasciata immortalare alla festa di laurea di una sua collega e carissima amica. Ovvero Claudia Ruggeri, altro storico volto del programma di Paolo Bonolis, la Miss Claudia che tiene banco nel ‘salottino’ dello show di Canale 5.

Per l’occasione la Cremaschi si è presentata in tenuta piuttosto casual, senza però nascondere i suoi lati migliori. Top nero aderente e scollato che ha messo in evidenza il decolleté pazzesco della bionda 36enne. Fisico invidiabile e bellezza esagerata anche nella sua semplicità, per una ragazza esplosiva ma allo stesso tempo anche molto naturale e dolce.

Inoltre su Instagram, dove vanta un seguito di 1 milione tondo di follower, Laura Cremaschi ha pubblicato un lungo e sentito messaggio proprio in onore della laurea della amica Claudia, sua compagna di lavoro ma anche di studi.

Pure la ‘Cremaschina‘ infatti ha ottenuto da poco la laurea triennale ed insieme le due vip continueranno a studiare per ottenere il titolo magistrale. Un bell’esempio anche per tutte quelle influencer che pensano troppo all’immagine e poco alla preparazione ed alla cultura individuale.