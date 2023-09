Pazzesco: Lautaro-Barella, 200 milioni di euro

Clamoroso: un top club di Premier League ha messo nel mirino i due calciatori dell’Inter. Operazione da cifra monstre

La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa, ma le voci sui possibili trasferimenti continuano a susseguirsi. Una di queste riguarda due calciatori dell’Inter, i più appetibili a livello internazionale.

L’ottima partenza in campionato, condita da tre vittorie in altrettante partite e da 8 gol fatti senza subirne, ha messo di ottimo umore i tifosi dell’Inter. Ma la notizia che ha iniziato a circolare qualche ora fa promette di portare un po’ di scompiglio nell’ambiente nerazzurro.

Perché Barella e Lautaro Martinez sono finiti, oltre che in quella dei candidati al Pallone d’Oro 2023, nella lista della spesa di un top club inglese. E quando la Premier League chiama è difficile dire di no. Il club in questione è il Liverpool, che ha cominciato la stagione in modo abbastanza positivo (secondo posto in classifica con 10 punti in 4 gare) dopo un’annata 2022-2023 molto al di sotto delle aspettative.

Barella e Lautaro Martinez nel mirino di un club inglese: tutti i dettagli

Tuttavia, nonostante i buoni risultati ottenuti nelle scorse settimane, Jurgen Klopp ritiene che la sua squadra vada migliorata ulteriormente, soprattutto per arrivare fino in fondo alla Champions League. Pertanto, il tedesco, da sempre estimatore dei due calciatori, avrebbe richiesto alla società un sforzo importante in vista delle prossime finestre di mercato. Quanto è fattibile l’operazione e qual è la posizione dell’Inter?

Ovviamente, essendo Barella e Lautaro due grandissimi giocatori e due figure cruciali della propria rosa, l’Inter non sembrerebbe intenzionata a privarsene tanto facilmente. Allo stesso tempo, però, ciò non vuol dire che non sia disposta ad ascoltare eventuali offerte da parte del Liverpool. Tanto che, secondo quanto si vocifera, qualche numero è già cominciato a circolare.

Si parla di una richiesta che si aggira attorno ai 200 milioni di euro, somma destinata a salire nel caso in cui l’attaccante argentino dovesse continuare ad offrire l’impressionante rendimento di questo inizio di campionato (cinque gol già messi a segno senza rigori).

Per ora, c’è da sottolineare che quanto vi abbiamo raccontato rientra ancora nel novero delle suggestioni. Staremo a vedere se nei prossimi mesi le voci assumeranno i tratti concreti di una negoziazione. Una trattativa complicata ma che allo stesso tempo fa tremare i tifosi nerazzurri.

