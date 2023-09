Via libera Inter: 80 milioni dal Real

L’assalto ai campioni dell’Inter è partito direttamente dai top club, per ottanta milioni un affare può sbloccarsi.

C’è grande attenzione nei confronti dei nerazzurri, la squadra è arrivata sino alla finale di Champions League e ha tanti calciatori osservati. Un’altra cessione eccellente non è da escludere per migliorare i conti societari.

Il grande lavoro fatto quest’estate ha permesso per un bel po’ di stare tranquilli. L’Inter ha diminuito molto in termini di stipendi e tesseramenti vari, incassando molto dalle cessioni e progettando così un futuro più sostenibile.

Non per questo, però, i campioni sono blindati, anzi. Se arriverà una offerta importante, non ci saranno problemi a trattare un top player. Le plusvalenze sono sempre cosa gradita, l’Inter può cedere un suo big senza avere grandi rimpianti e incassando ben ottanta milioni di euro, a migliorare ulteriormente la sua situazione finanziaria.

Inter, un big andrà via

L’asse più caldo è quello con la Spagna e l’Inghilterra, dove i club sanno di poter puntare con sicurezza sulla Serie A. Le attenzioni si sono moltiplicate, c’è un elemento nerazzurro pronto per il grande salto di qualità, le grandi platee hanno un fascino speciale cui è difficile poter rinunciare. Come riporta El Nacional, il Chelsea punterà Dumfries come primo obiettivo.

Una trattativa che si intreccia con quella parallela al Real Madrid. Gli spagnoli vogliono Reece James, il capitano dei blues sarebbe l’ideale per la fascia destra madrilena. Tutto ciò a innescare un meccanismo di mercato abbastanza curioso, il Real dovrà trovare un sostituto di Carvajal e, proprio per questo, punterà con decisione sul capitano degli inglesi. Il club allenato da Ancelotti verserà 80 milioni (60 + 20 di bonus), cifra che il Chelsea a sua volta investirà in Italia, andando direttamente sull’olandese. Vecchio pallino della dirigenza inglese e già trattato da due anni, ma pronto solo ora a spiccale il volo verso Londra.

Dumfries in Premier League, serviranno ottanta milioni di euro. La società nerazzurra non farà sconti, i big possono partire ma solo per grandi offerte. L’esterno olandese, in questa stagione, ha avuto già un buon inizio e la concorrenza di Cuadrado di certo lo stimola.

Il Chelsea dovrà quindi decidere cosa fare del suo capitano per puntare poi all’assalto della Serie A, i rapporti tra i club sono buoni e l’affare potrebbe essere poi velocizzato senza ulteriori problemi di sorta.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI