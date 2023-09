Sara Croce illumina Venezia: scollatura esagerata

Sara Croce tra le protagoniste indiscusse del parterre femminile al Festival del Cinema di Venezia: abito dalla scollatura top

In questi giorni, come abbondantemente prevedibile, il Festival del Cinema di Venezia, giunto all’80esima edizione, si sta rivelando un appuntamento dai molteplici spunti di interesse. Ovviamente per quanto concerne i film in gara, con pellicole molto attese e che generano grande curiosità, ma anche per la presenza di vip a tutto tondo del mondo dello spettacolo. Le presenze femminili, in particolar modo, stanno attirando l’attenzione. E tra queste spicca quella di Sara Croce.

Il pubblico del web ormai conosce piuttosto bene la modella pavese, classe 1998, che non si può più considerare solamente un astro emergente. Sara è già da tempo in pianta stabile nel mondo dello showbusiness e negli anni passati tra Ciao Darwin e Avanti un Altro, sul piccolo schermo, si è costruita un seguito numeroso e affezionatissimo di ammiratori. Su Instagram, Sara vanta oltre un milione di followers, che non la perdono mai di vista.

La sua notorietà non è venuta meno con l’addio al quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, in cui impersonava la Bonas, dopo aver incantato il mondo nei panni di Madre Natura. Dopo essere apparsa, un anno fa, nelle ultime puntate del Maurizio Costanzo Show, ha dato priorità alla sua carriera nel mondo della moda. Ma chissà, magari la rivedremo presto in tv. Non lo sappiamo ancora, quello che è certo è che i suoi scatti lasciano sempre il segno e ci conquistano. E a Venezia, Sara conferma tutto il suo fascino sublime.

Sara Croce, lato A in bella vista e non solo: quel vestito è una vera opera d’arte

La dimostrazione arriva dal suo abito da sera scura con pailettes, aderente e scollato quanto basta, per far strabuzzare gli occhi sul red carpet e non solo. La platea social di Sara la omaggia di like e complimenti per una visione davvero celestiale.

Lato A in mostra ma anche gambe da infarto, esaltate da uno spacco sapiente. Il dettaglio non può sfuggire e contribuisce ad ammantare di ulteriore leggenda la bellezza e la sensualità della modella, che ha centrato l’obiettivo. Di certo, tra quelle apparse in laguna, è una di quelle che ha destato la migliore impressione.