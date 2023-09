Carolina Stramare da brivido: look mozzafiato

Bellissima e sensualissima Carolina Stramare. L’ex Miss Italia 2019 è davvero da perdere il fiato con il suo look impressionante.

L’estate sta finendo ma le giornate sono ancora bellissime, da spiaggia. Lo sa bene Carolina Stramare, una delle donne più belle d’Italia. Anzi, la più bella almeno nel 2019, quando la splendida modella si aggiudicò il titolo di Miss Italia.

Vacanze dunque quasi giunte alla fine anche per lei, che però negli ultimi giorni sui social si è messa in evidenza, con tutto il suo splendore fisico, nelle ultimissime giornate di mare. Carolina non perde occasioni di farsi vedere in costume ed in bikini, essendo una top model nata e dalle curve spaziali.

Nata a Genova, ma cresciuta a Vigevano, Carolina Stramare oggi ha 24 anni ma già numerosissime esperienze professionali alle spalle, oltre ad un seguito enorme. Soprattutto sui social, dove ha ampiamente superato i 500 mila follower sulla sua pagina Instagram. Impossibile non rimanere incantati dai suoi scatti.

Intimo sexy e trasparenze da urlo: Carolina Stramare sempre più passionale

Una carriera come detto già molto ricca per Carolina Stramare. La giovane modella ha iniziato partecipando a tante campagne pubblicitarie in qualità di ragazza immagine o testimonial vera e propria. Una scelta azzeccata vista la bellezza mozzafiato.

Ben presto Carolina si è lanciata nel mondo dei social; lavora molto spesso anche su Instagram, dove pubblica immagini sempre da testimonial per i tanti brand che l’hanno scelta per pubblicizzare i propri capi d’abbigliamento e non solo.

Bellissima da perdere il fiato l’immagine di Carolina Stramare in intimo verde, che mette in risalto un body da notte che non riesce a nascondere le sue forme incredibili. Trasparenze niente male e sguardo accattivante della bellissima ex Miss Italia, la quale ha commentato l’immagine con un fantasioso: “Seppellitemi con questo stato d’animo”.

Difficile trovare una donna affascinante e sensuale come la Stramare, con i suoi occhi di ghiaccio, la pelle abbronzata e il fisico perfetto. Molta della notorietà, dopo Miss Italia 2019, è arrivata nella co-conduzione di Scherzi a Parte e soprattutto dalla partecipazione come concorrente a Pechino Express, dove è riuscita a giungere al terzo posto della gara nelle Indie al fianco della amica e collega Barbara Prezja.

Un legame anche con il mondo del calcio per Carolina: da qualche mese la modella è felicemente fidanzata con l’attaccante Pietro Pellegri, classe 2001 nato a Genova come lei ma attualmente in forza al Torino.