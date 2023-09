Lazio: Sarri lo vuole a tutti i costi

Il tecnico biancoceleste guarda già al mercato di gennaio. Chiesto a Lotito un suo grande pupillo: trattativa fattibile.

L’inizio di campionato della Lazio è stato abbastanza particolare. Dopo le prime due sconfitte consecutive, contro formazioni sulla carta non al livello dei biancocelesti, alla terza giornata è arrivata la prima vittoria. Un successo che, a dispetto dei pronostici, è arrivato al Maradona contro i campioni in carica del Napoli.

Questo, unito ad un girone di Champions League abbordabile e che lascia ben sperare per una permanenza della Lazio nella manifestazione, ha alzato e non poco il morale in casa biancoceleste. Escluso l’Atletico Madrid, che parte con i favori del pronostico, i biancocelesti possono tranquillamente giocarsi la qualificazione con Celtic e Feyenoord. Premesse che stanno facendo già sognare i tifosi della Lazio e riflettere Sarri e Lotito.

La squadra, dopo un inizio abbastanza complicato, con il Napoli ha mostrato di essere tornata la compagine che l’anno scorso ha chiuso il campionato al secondo posto, proprio dietro i partenopei. Inoltre l’ottimo inserimento di Guendouzi ha permesso al tecnico di avere immediatamente a disposizione una freccia in più nelle sue rotazione. Ma il centrocampista francese potrebbe non bastare e Sarri guarda già a gennaio e alla possibilità di tesserare un suo grande pupillo.

Lazio, si guarda già al mercato: nel mirino Torreira

Non è un mistero che Sarri sia un grande estimatore di Luca Torreira. Già ai tempi in cui il centrocampista vestiva in Italia le maglie di Sampdoria e Fiorentina, Sarri aveva mostrato interesse per lui. Il passaggio, prima all’Arsenal e poi all’Atletico Madrid, ha fatto si che le strade dei due non si incrociassero. Oggi Torreira gioca nel Galatasaray, ma un possibile ritorno in Italia non sarebbe un’ipotesi che il calciatore scarterebbe a priori.

Qualora infatti la Lazio dovesse arrivare magari a gennaio in lotta per riqualificarsi in Champions League, oppure con gli ottavi di finale della massima competizione continentale in tasca, cosa probabile visto il girone abbordabile, allora Sarri potrebbe andare da Lotito e chiedere questo sforzo.

Al momento il centrocampo biancoceleste sembra essere decisamente ben assortito, ma certamente un innesto come Torreira darebbe quel qualcosa in più per il salto di qualità. Sarri naturalmente lo accoglierebbe a braccia aperte e non avrebbe difficoltà a trovargli il suo spazio nelle rotazioni biancocelesti. Il mercato è finito, ma intanto continuano i rumors sul club biancoceleste.