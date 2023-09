Juventus, futuro Vlahovic: cambia tutto, è deciso

In questo inizio di stagione Dusan Vlahovic ha decisamente messo a tacere alcune delle critiche che gli sono state mosse contro per la scorsa, deludente, annata, figlia però di una Juventus particolarmente condizionata da quello che stava succedendo extra campo.

Nonostante quest’estate i rumors lo vedevano sempre più lontano da Torino, Dusan Vlahovic ha insistito ed ottenuto la permanenza in bianconero, conquistandosi così un altro anno in maglia Juventus.

Il serbo, ora, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda opportunità, ma stando alle ultime notizie il suo futuro sarebbe nuovamente cambiato. A quanto pare, infatti, la Juventus avrebbe già deciso cosa farne di Dusan Vlahovic, e nelle prossime settimane le parti si incontreranno per cercare di trovare una soluzione che possa far contenti tutti.

Juventus, deciso il futuro di Dusan Vlahovic: le ultime

Dusan Vlahovic è stato senza ombra di dubbio uno degli investimenti più onerosi che la Juventus ha fatto nelle ultime stagioni di calciomercato. Per portarlo a Torino la Vecchia Signora nel gennaio del 2022 ha versato ben 80 milioni nelle casse della Fiorentina, che ad oggi è quella che ci ha guadagnato di più da quest’operazione, considerato lo scarso rendimento del serbo in bianconero.

Vlahovic non può però essere quello visto in quest’ultima stagione e mezzo, e dalla Continassa ne sono consapevoli tutti, a partire da Allegri, passando per l’area tecnica arrivando al ragazzo stesso che, dopo essersi conquistato la riconferma alla Juventus non venendo ceduto quest’estate, è pronto a riprendersi tutto. C’è convinzione attorno a questa volontà di risalta, e lo conferma anche il fatto che la stessa Vecchia Signora è pronta ad appoggiare il serbo blindandolo quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Stando infatti a quanto riportato dall’odierna rassegna stampa de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è decisa a rinnovare Dusan Vlahovic, scacciando così definitivamente le voci su un suo possibile addio.

La Juventus vuole il rinnovo di Vlahovic: il piano di Giuntoli

Questa mattina la rosea titola “Ancora più Vlahovic“, confermando così queste voci di rinnovo per il centravanti serbo che, solo fino a qualche settimana fa, sembrava in combutta ed ad un passo dal lasciare la Juventus.

Nel calcio però basta poco per cambiare tanto, e così sembrerebbe successo proprio con Vlahovic, per il quale si sarebbe aperto un futuro florido in bianconero. A quanto pare, però, la Juventus ha intenzione di intavolare le trattative per questo rinnovo “a modo suo”, con Giuntoli che che vorrebbe spalmare in più anni il pesante (ed altro) ingaggio del serbo, che a partire dalla prossima stagione salirà addirittura a 12 milioni di euro netti.

Rinnovo Vlahovic: i dettagli

La Juventus proverà dunque a prolungare il contratto di Dusan Vlahovic, attualmente in scadenza nel 2026. La Vecchia Signora non ha però alcuna intenzione di strafare, vuole blindare il serbo non privandosi comunque della possibilità di cederlo un domani eventualmente, ed è per questo che Giuntoli starebbe pensando ad un prolungamento alla fine minimo, fino al giungo 2027, e dunque di un anno.

Nei prossimi giorni le parti dovrebbero incontrarsi per la prima volta dall’estate per parlare proprio di questo, per capire soprattutto se ci sono i margini per arrivare ad una accordo.